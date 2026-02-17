Chubut: declaran contenido el incendio en el Parque Nacional Los Alerces tras más de dos meses de combate

Desde el organismo explicaron que el descenso de las temperaturas, junto con lluvias y nevadas registradas en los últimos días, resultó clave para consolidar el perímetro afectado y frenar el avance de las llamas.

Según detallaron, las tareas se llevaron adelante bajo un Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en un operativo calificado como de alta complejidad por la extensión del terreno y las condiciones geográficas.

A pesar del avance logrado, las autoridades advirtieron que el despliegue continuará en la zona para evitar rebrotes. El monitoreo permanente se mantendrá debido a que persiste el riesgo de incendios forestales, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Durante el operativo participaron 473 personas, entre ellas 329 brigadistas de línea y 144 integrantes de equipos de apoyo logístico y técnico. En el balance provincial, se indicó que en Chubut ya se registraron más de 50 mil hectáreas afectadas por incendios en lo que va de la temporada, un dato que profundiza la preocupación por el impacto ambiental.