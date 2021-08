“Hace dos días se me metió un carpincho en mi casa. ¿Saben lo que es un carpincho? Es una rata obesa, es el roedor más grande. Lo googleé. Porque en vez de sacarlo, me encerré en el cuarto y lo googlée. La agarré a mi hija, y le pregunté a Siri: ¿qué es un carpincho? Abajo quedó Luli (su pareja) con una escoba peleando”, relató el actor mientras los participantes se reían.

“Yo estaba solo en pijama, con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho. ¡Qué animal horrible! Es feo y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. Llamé a la guardia y vinieron tres. Entran los tipos con cara de ‘vamos a ser una ciencia’ y dan dos aplausos... El carpincho se va. Con dos aplausos lo sacaron”, afirmó Darío, indignado. Por último, señaló: “Yo les dije a los de seguridad: ‘Chicos, perdón, qué papelón. Me contestan: ‘Sí por lo general llaman las mujeres’...”.

ADEMÁS:

“A partir de ahora cada vez que me bajo del auto empiezo a aplaudir, Cosa de que si veo a un carpincho no me ataque, pero después leí también que son amigables. Leo opiniones diversas, hay grieta. No tengo una postura tomada todavía acerca de los carpinchos”, opinó, pensativo, Barassi, que sumó: “Pero lo que me pasó el otro día fue que me quedé dos días solo en casa, porque mi mujer y mi hija se quedaron más días en San Juan".

“Salí desnudo al patio a tender ropa. Salí con un bóxer y estoy medio peludo. Y en eso me encuentro con otro carpincho, que yo ya sé que aplaudo y se va, pero en un momento nos miramos y fue como un espejo. Creo que en una vida pasada yo fui carpincho. Peludo, gordito, así que no sé. No sé si los amo o si los odio, si soy uno o no soy uno…En fin, reflexiones de un viernes con un clima espectacular", subrayó entre risas Darío Barassi.

Cabe destacar que esta semana se generó revuelo con los carpinchos en los barrios privados de Nordelta, Tigre. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos en los que se ve a los rodeadores cruzando la calle, entrando a las casas y ocupando los espacios verdes de la zona en la que viven varios famosos.