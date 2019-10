"Estoy destruido. Entré a trabajar a los 18 años y hoy tengo 43, más de la mitad de mi vida la pasé en esta empresa. Todavía no caemos. Hay compañeros que tienen 37 años de fábrica. La mayoría con 20 de experiencia", expresó a POPULAR Javier Contreras, uno de los trabajadores damnificados.

Cierre de una papelera en Bernal Cierre de una papelera en Bernal

Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, los principales directivos de la empresa, de capitales estadounidenses, juntaron a todo el personal e informaron que se cerraba la planta de Bernal porque "daba pérdida" y "no era competitiva". Asimismo, comunicaron que ese mismo día se presentaría el procedimiento preventivo de crisis.

Ante esa situación, los trabajadores reunidos en asamblea resolvieron ocupar la fábrica "en defensa de los puestos de trabajo". "No hay nada escrito. No dieron aviso a la Secretaría de Trabajo ni al sindicato. Nos vamos a quedar en la planta porque no sabemos qué hay detrás de todo esto", remarcó Contreras, quien no descartó un posible "vaciamiento".

ADEMÁS:

Tras la muerte de Nahuel Zacarías, piden seguridad en el Acceso

"El lunes vamos a tener novedades. Representantes de la empresa se van a reunir con la Secretaría de Trabajo y delegados del gremio para arreglar el pago de las indemnizaciones. Pero nosotros queremos nuestros puestos de trabajo", agregó el trabajador.

En la planta de Bernal, ubicado en un predio industrial de la calle Espora N° 50, se fabricaban servilletas, papel higiénico, papel para pañales, rollos de cocina y papel para productos faciales, entre otros. Entre las marcas que comercializa la empresa se encuentran los pañales Huggies, la línea de toallas femeninas y tampones Kotex, el papel higiénico Scott, los pañuelitos Kleenex y los pañales Plenitud.

Kimberly-Clark también tiene una planta en la localidad bonaerense de Pilar, dedicada a la producción de productos de protección femenina y para adulto, y otra en la Provincia de San Luis.