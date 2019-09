Los allegados de Zacarías marcharon desde el Triángulo de Bernal con pancartas con las inscripciones "Acceso, tierra de nadie", "Todos podemos ser Nahuel", "Justicia por Nahuel" hasta llegar a la bajada del acceso, donde colocaron neumáticos incendiados.

ADEMÁS:

Así fue el ataque a un joven para robarle la moto con un piedrazo

Durante la protesta, la tía del joven, Claudia, afirmó que "no sabemos quién fue. Pedimos justicia y que la Policía acelere el caso para que Nahuel descanse en paz".

Además, dio a conocer que "la Policía estuvo pidiendo datos pero no sabemos nada".

"Esto es algo que le pudo haber pasado a cualquiera, por eso pedimos seguridad y justicia. Tenía una bebé de tres meses, su familia está devastada", cerró.

También, los vecinos que se acercaron al corte señalaron que se repiten con frecuencia los ataques con objetos.

"A pocas cuadras siempre hay controles policiales, pero acá no hay presencia. Las cámaras no sirven si no hay quien las controle y la Policía tendría que estar acá, donde ocurren los hecho", declararon.

El joven falleció tras agonizar dos días luego de ser atacado con un ladrillazo por parte de un hombre al bajar del Acceso Sudeste al Triángulo de Bernal cuando volvía de trabajar. Sufrió lesiones en un pulmón y el hígado, que desencadenaron en dos paros cardiorespiratorios, que causaron su muerte.