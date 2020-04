Berni cuestionó accionar policial en frigorífico

"En el caso concreto de ayer, la policía actuó mal", dijo este viernes Berni, porque "pudiéndose haber evitado, la represión no se evitó" y consideró que la fuerza "no actuó de manera profesional".

Los incidentes se registraron el jueves por la tarde frente al Frigorífico Penta en Bernal Oeste cuando los empleados se manifestaban para repudiar las recientes desvinculaciones de 240 trabajadores y reclamar el pago de los salarios adeudados de marzo.

Luego de que la policía los dispersara con palos y balas de goma, la Auditoria General de Asuntos Internos, que depende del ministro de Seguridad, desafectó al comisario y los policías que actuaron en el hecho.

En ese sentido, Berni planteó este viernes, en declaraciones que formuló a la radio online FutuRöck, que si bien "la función de la policía cuando hay un delito es reprimir", eso se tiene que dar con "una técnica": "No somos indios salvajes que andamos con la boleadora", graficó.

El ministro de Seguridad detalló que "la policía tenía una orden judicial y tenía que hacerla cumplir, pero tenía que hacerlo bien", y consideró que "lo de ayer fue una represión para hacer cesar un delito -ingresar a una propiedad privada que estaba judicializada- pero ello no puede hacerse de cualquier manera".

"La orden era bien clara: no reprimir, pero no se cumplió. La decisión del gobernador (Axel Kicillof) es que, en casos como el de ayer, donde estaba la gente protestando en la puerta tranquila, no tiene por qué estar la policía reprimiendo", prosiguió el ministro, quien entendió que "hubo falla en la metodología que se utilizó".