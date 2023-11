Boca Juniors fue recibido por Daniel Scioli en Rio de Janeiro

Embed ¡Bienvenido Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores!



Recibí al equipo y a sus dirigentes en el aeropuerto de Río de Janeiro. pic.twitter.com/YTjA1Ueja1 — Daniel Scioli (@danielscioli) November 1, 2023

Boca Juniors aterrizó en la ciudad brasileña a eso de las 18.30 procedente de Buenos Aires para disputar la final de la Libertadores. Solo restan tres días para el duelo más importante de América a nivel clubes. Más precisamente la cita tendrá lugar este sábado 4 de noviembre y es por eso que el plantel del Xeneize, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ya se encuentra en la mítica ciudad.

El equipo llegó con la ilusión de lograr la séptima conquista en este certamen. Allí lo estaban esperando -además de Scioli- cientos de hinchas que acompañarán a la delegación en estos días, mientras se estima que más de 100.000 fanáticos del club de La Ribera estarán en las inmediaciones del Maracaná cuando se dispute la final.

El vuelo duró poco menos de tres horas y se desarrolló sin complicaciones a pesar de la lluvia que cayó sobre Río al momento del aterrizaje. De ahí, fueron para el hotel Hilton Barra en la zona de Barra de Tijuca. En donde pasarán estos días previos al gran duelo y para el que empezarán a prepararse.

Viajó el Consejo de Fútbol completo por primera vez en dos años, ya que Raúl Cascini y Marcelo Delgado cumplieron la suspensión internacional acompañados de Román.

La agenda de Boca

El equipo que dirige Jorge Almirón se entrenará en el predio Vasco Da Gama, club que tiene como entrenador a Ramón Díaz, ex River, y que no pasa el mejor momento en el Brasileirao. ¿Lo curioso? a unas pocas cuadras estará entrenando el rival, Fluminense. Ya mañana jueves tendrán la posibilidad de reconocer el campo de juego del Maracaná que no se encuentra en las mejores condiciones.

Desde CONMEBOL dijeron que "el terreno no llegará al 100% pero estará en buenas condiciones de cara a la final de la Libertadores", algo que sorprende y causó algún revuelo. Hace algunos días, hubo una reunión con ambos clubes, en la Riquelme estuvo presente, en donde se barajó cambiar la sede justamente por el estado del campo de juego.