En diálogo con la radio Metro, la funcionaria subrayó el trabajo de los agentes de seguridad en los incidentes y desestimó la presencia de policías de civil en la protesta, lo cual había sido argumentado por quienes protestaban: "Siempre son unos santitos que están tranquilos y les aparecen unos infiltrados. Déjense de joder. Somos grandes en Argentina para que creamos eso a esta altura de partido".

Bullrich resaltó en varias ocasiones su sospecha sobre lo que acontece en las calles de Chile al afirmar: "Una cosa es la protesta social y otro el nivel de destrucción de esa protesta social. No se puede aceptar de ninguna manera bajo ninguna democracia, desde ningún punto de vista".

LAS FRASES DESTACADAS DE LA MINISTRA

"Necesariamente tenía que salir el Estado chileno a poner orden".

ADEMÁS:

"Es una insurrección con carácter cuasiterrorista. Lo que pasa en Chile no es una protesta social. Es una protesta social que termina rompiendo todo Chile".

"En una rebelión como la que hubo en Chile es inevitable que haya muertos".

"¿Cuando gobierna la derecha no la dejan terminar? ¿Qué hay detrás de Chile?".

"Piñera es una persona que luchó contra la dictadura. No estuvo a favor de la dictadura".

"Lo que pasa en Chile es un intento violento de voltear un gobierno".

"Se utilizan todos los mecanismos legales del Estado y siguen adelante. ¿Cuál es el objetivo? Terminó la razón por la que protestaban y siguen igual. Ahí hay un elemento que va mucho más allá de lo que un gobierno pueda hacer".

"¿Y cómo está? Si le están incendiando el país"-Sobre las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien dijo "estamos en guerra"-.

"En el marco de la ley es cómo está actuando Chile. La ley por la que se están rebelando fue votada en el parlamento".

"Un derecho legítimo de protesta es un derecho a decir 'no estoy de acuerdo', no quemar todo un país. Eso es intento de desestabilización del gobierno y de la democracia".

"Hay que ver si esos once muertos son por represión o no. Ochocientos focos de incendio, personas que aparecen calcinadas porque quemaron un supermercado. Cómo en esa situación no va a tener un resultado tan brutal como está teniendo".

"Siempre son unos santitos que están tranquilos y les aparecen unos infiltrados. Déjense de joder. Somos grandes en Argentina para que creamos eso a esta altura de partido".