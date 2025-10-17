Buscan a un reconocido científico argentino desaparecido en Alemania

El investigador, de 44 años, participaba de un ciclo de nanotecnología en el Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), uno de los más importantes de Europa.

En esa institución fue visto por última vez el lunes pasado, cuando presumiblemente abordó un ómnibus y luego desapareció. Por su parte, y al no tener respuesta a sus llamadas, los familiares hicieron la presentación correspondiente ante la embajada argentina en Berlín, como así también en el consulado en Frankfurt.

Además, el mismo día de su desaparición había hablado con su pareja -Gabriela Furlán-, quien confió no haber notado "nada raro" durante la conversación.

Por su parte, la policía de Karlsruhe abrió una investigación que continúa en curso, y según informaron fuentes cercanas a la familia, todavía no hay resultados concretos ni indicios claros sobre lo ocurrido.

Fracaroli es investigador del Conicet y profesor del Departamento de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Su especialidad está centrada en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales.

En tanto, Mónica Balzarini, directora del Conicet Córdoba, explicó que mantienen contacto constante con las autoridades argentinas y alemanas. “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”, expresó.

Karlsruhe es una ciudad ubicada al suroeste de Alemania, tiene una población de unos 300 mil habitantes, y está apenas a 15 kilómetros de la frontera con Francia. Es la tercera ciudad en el estado de Baden-Wurtemberg, detrás de Stuttgart y Manheim.