Errores comunes al instalar una campana de cocina

No tener en cuenta el tamaño y la capacidad de la campana

Uno de los errores más comunes al instalar una campana es no elegir el modelo adecuado en relación con el tamaño de la cocina o la estufa. Si la campana es demasiado pequeña, no va a absorber todos los vapores, olores y partículas que se generan al cocinar. En cambio, si es demasiado grande, puede generar un consumo de energía innecesario y una ventilación excesiva que podría ser contraproducente.

El flujo de aire, medido en metros cúbicos por hora (m³/h), tiene que coincidir con el tamaño de la cocina y el tipo de cocción. Por ejemplo, si se utilizan con frecuencia sartenes grandes o parrillas, será necesario un modelo con mayor capacidad de extracción. Una campana que no tenga la capacidad suficiente para extraer los vapores correctamente puede llevar a una acumulación de humedad y grasa en el aire y las superficies.

Los modelos más grandes, como los de campanas extractoras de pared o campanas de isla, son ideales para cocinas amplias, mientras que las de instalación integrada pueden ser mejores para cocinas más pequeñas.

Instalar la campana a una altura incorrecta

Si la campana se instala demasiado alta, no podrá captar eficientemente los vapores y olores. Esto se debe a que el aire caliente tiende a subir, y si la campana está demasiado alejada del horno, no va a absorber los contaminantes del aire de manera efectiva. Por otro lado, si la campana se instala demasiado baja, puede bloquear la visibilidad y el uso de la cocina.

La altura recomendada para instalar una campana depende del tipo de cocina. Para cocinas con anafes a gas, la campana debe estar ubicada entre 65 y 75 cm por encima del anafe, mientras que en las cocinas eléctricas o de inducción, la distancia puede ser un poco mayor, entre 70 y 80 cm.

Por ejemplo, en el caso de los anafes de cocina Florencia, la altura de instalación de la campana tiene que ajustarse para garantizar que el flujo de aire no se vea interrumpido.

No asegurar una correcta salida de aire

Un error crucial es no tener en cuenta una instalación correcta de la salida de aire de la campana. En muchos casos, se suele optar por sistemas de recirculación cuando no se puede hacer una instalación para sacar el aire al exterior. Aunque las campanas de recirculación pueden ser una buena opción, no ofrecen el mismo rendimiento que las de evacuación, ya que dependen de los filtros de carbón para eliminar los olores, que a veces no resulta ser suficiente.

Instalar una campana con salida al exterior siempre va a ser lo más eficiente, ya que elimina los vapores y olores de la cocina de manera rápida y efectiva. Para esto, es esencial que el conducto de salida esté bien conectado y que no presente obstrucciones, ya que un conducto mal instalado puede reducir el flujo de aire, haciendo que la campana no funcione correctamente.

Es importante también verificar el material y el diámetro del conducto de salida de aire, ya que un conducto demasiado estrecho o con un material que no sea adecuado para soportar altas temperaturas puede generar problemas a largo plazo, como fugas de aire o sobrecalentamiento del sistema. Si la campana no evacúa correctamente el aire, el ambiente de la cocina se va a ver afectado por la acumulación de humedad y grasa.

Hay que tener en cuenta la potencia eléctrica de la campana

Las campanas de cocina requieren una cantidad específica de energía para funcionar correctamente, y uno de los errores más comunes es no verificar si la instalación eléctrica puede soportar esta demanda. Al instalar una campana sin tener en cuenta la potencia eléctrica, el aparato podría no funcionar correctamente, lo que podría dañar tanto la campana como otros electrodomésticos conectados al mismo circuito.

Es importante que el sistema eléctrico de la cocina esté diseñado para soportar la potencia de la campana, especialmente si se elige un modelo de alta gama o uno que requiera un motor potente. Si se trata de un modelo con muchas funciones adicionales, como luces LED o pantallas digitales, la demanda energética va a ser mayor. Nunca está de más asegurarse de que el sistema de cables y conexiones sea adecuado para evitar cortocircuitos o fallas.

No limpiar ni mantener adecuadamente la campana

La falta de mantenimiento es otro error común al usar campanas de cocina. Una campana que no se limpia regularmente pierde eficiencia. Los filtros, ya sean de carbón o metálicos, deben limpiarse o reemplazarse según las indicaciones del fabricante. De lo contrario, la grasa y los residuos se van a acumular, lo que va a reducir la capacidad de extracción de la campana y podría generar malos olores o incluso fallas en el sistema.

Es importante también verificar los conductos de salida con regularidad. Si el conducto se obstruye, el aire no podrá evacuar correctamente, lo que afectará el rendimiento de la campana. Por lo tanto, mantener la campana limpia no solo es una cuestión estética, sino una necesidad para garantizar su eficacia a largo plazo.

No realizar una instalación profesional

Aunque muchos intentan instalar la campana por su cuenta, uno de los mayores errores es no contratar a un profesional para llevar a cabo la instalación. Una instalación incorrecta puede no solo afectar el rendimiento de la campana, sino que también puede generar problemas de seguridad. Los profesionales tienen la experiencia necesaria para garantizar que el aparato esté instalado correctamente, sin riesgos de fuga de aire o problemas eléctricos.

Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y contar con la ayuda de un técnico capacitado para asegurar que todo el sistema de extracción de aire esté funcionando como corresponde. Esto incluye desde la correcta fijación de la campana hasta el aseguramiento de la salida de aire al exterior y la verificación del sistema eléctrico.

Elección de la campana adecuada para tu cocina

Al elegir una campana de cocina, hay varios factores clave que debes tener en cuenta para asegurarte de que se ajuste perfectamente a tus necesidades y a las características de tu espacio. Cada cocina es diferente, y por eso, es fundamental considerar aspectos como el tamaño del espacio, la existencia o no de salida al exterior, y el tipo de cocción que realizas.

Si tu cocina es pequeña, es recomendable optar por una campana de cocina compacta que no ocupe mucho espacio, pero que tenga una capacidad de extracción adecuada para garantizar un ambiente libre de vapores. En este caso, una campana de instalación integrada o de tipo en isla puede ser una excelente opción, ya que ofrecen un rendimiento eficiente sin ocupar un volumen adicional. Modelos de gama media como los de Fischer o Whirlpool son perfectos para espacios más reducidos, ya que combinan rendimiento con un diseño práctico y funcional.

Si no tenés salida al exterior, es decir, si no puedes evacuar el aire fuera de la cocina, necesitarás una campana con sistema de recirculación. Este sistema funciona filtrando los vapores y olores con filtros de carbono que eliminan los olores antes de devolver el aire al ambiente. Las campanas de recirculación suelen ser más fáciles de instalar y no requieren obras adicionales, pero es importante tener en cuenta que no son tan eficaces en la extracción de humos como las de salida exterior. Si esta es tu situación, es clave elegir un modelo con filtros de carbón de alta calidad y revisar que la capacidad de extracción sea suficiente para mantener un aire limpio en la cocina.

Si realizas cocciones intensivas, como freír, asar o cocinar con ollas grandes, es importante que la campana elegida tenga una alta capacidad de extracción, ya que estos procesos generan grandes cantidades de vapor y humo. En estos casos, una campana con mayor potencia es la ideal, ya que podrá absorber los vapores más rápidamente y evitar que se acumule humedad o grasa en las superficies. Las campanas de marcas como TST o modelos de alta gama de Fischer pueden ser muy eficientes para este tipo de cocción, ya que tienen sistemas avanzados de ventilación y mayor potencia en la extracción.

Finalmente, si tu cocina tiene un diseño abierto o es de concepto integrado, una campana de diseño moderno y bajo nivel de ruido será fundamental. En espacios como estos, donde la cocina forma parte del ambiente social, la estética de la campana debe estar alineada con el resto de la decoración. Además, una campana silenciosa permitirá que puedas disfrutar de una conversación sin que el ruido del motor interfiera. Algunos modelos ofrecen tecnología de reducción de ruido, lo que es una excelente opción para quienes pasan mucho tiempo en la cocina, pero no quieren que el aparato se convierta en una fuente de molestia.