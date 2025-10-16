El basquetbolista argentino Luca Vildoza fue detenido por agredir a una enfermera

El hecho ocurrió en la noche del miércoles después del triunfo del Virtus Bologna de Luca Vildoza por 77 a 73 ante Mónaco por el certamen europeo de básquet. Según la reconstrucción de los hechos recogida por La Gazzetta dello Sport, Vildoza y su esposa circulaban en su auto por la calle Calori, cerca del estadio, cuando se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja Italiana detenida para introducir una dirección en su sistema de navegación (GPS).

El jugador argentino habría reaccionado con gestos y palabras hacia el equipo de emergencia, y poco después, en la avenida Silvani, su vehículo habría obstaculizado el paso del coche sanitario mediante maniobras bruscas y frenadas. El enfrentamiento escaló hasta que, al detenerse ambos vehículos, el basquetbolista habría sujetado por el cuello a una enfermara, mientras que su mujer habría intervenido tirando del cabello de la misma persona.

La mujer agredida, de 55 años, fue atendida en el servicio de urgencias y recibió el alta poco después, con un diagnóstico de cinco días de pronóstico. Tanto ella como otro voluntario de la Cruz Roja presentaron una denuncia por lesiones. Vildoza y Tasic pasaron la noche en la comisaría, enfrentando cargos por lesiones a personal sanitario.

El abogado Mattia Grassani, representante legal de la pareja, explicó en declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport que “el arresto fue revocado por el magistrado y ambos quedaron en libertad, sin restricciones para viajar con el equipo a la próxima cita de la Euroliga en Lyon”. El letrado añadió que “hubo un altercado con acciones recíprocas, no una agresión unilateral por parte del jugador”, y que Vildoza actuó bajo la presión de querer regresar a casa rápidamente, ya que su esposa está embarazada y ambos tenían comida para llevar.

image

Por su parte, la Cruz Roja Italiana, a través de un comunicado, condenó enérgicamente el acontecimiento, subrayando que “episodios como el ocurrido en Bologna son repudiables, pero no disminuirán el compromiso de las mujeres y hombres de la Croce Rossa Italiana de servir a la comunidad”. La organización elogió la profesionalidad y el coraje de sus voluntarios al gestionar una situación “fuera de toda comprensión”.

Además, la directora general de la empresa sanitaria local, Anna Maria Petrini, manifestó al diario italiano que “es inaceptable que nuestros profesionales sanitarios, que trabajan para socorrer, asistir y curar a los ciudadanos, deban sufrir agresiones tanto verbales como físicas. Por nuestra parte hay una condena total. Profundizaremos en el caso y haremos las debidas valoraciones”.

El caso sigue bajo investigación, con la expectativa de una audiencia técnica en las próximas 96 horas para verificar la legalidad del arresto, aunque el jugador y su esposa permanecen en libertad tras la revocación de la medida.

Luca Vildoza nació el 11 de agosto de 1995 en Mar del Plata y, tras un paso por la Liga Nacional defendiendo los colores del club de su ciudad, Quilmes, en 2016 fue traspasado al Baskonia de la Liga ACB de España. Allí, el base fue campeón y MVP de las finales en 2020, cuando su equipo derrotó al Barcelona con un doble suyo en el cierre.

Sus grandes actuaciones lo llevaron a la NBA y cumplió una temporada en los Milwaukee Bucks luego de ser contratado por New York Kicks. Regresó en 2022 a Europa para jugar en Estrella Roja de Belgrado y más adelante jugó en los dos gigantes de Grecia: Panathinaikos y Olympiakos. En la actualidad juega para el Virtus Bologna. El jugador también pasó por la selección argentina obteniendo la medalla de plata en el Mundial de China 2019.

EL COMUNICADO DEL VIRTUS BOLOGNA TRAS EL CASO DE LUCA VILDOZA:

Virtus Pallacanestro Bologna Spa, a la luz de los hechos ocurridos en la noche del 15 al 16 de octubre, protagonizados por Luca Vildoza y su esposa, comunica lo siguiente.

De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales.

Esta mañana, la Fiscalía de Bologna notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible.

El jugador está por tanto a punto de partir regularmente con el resto del primer equipo para el viaje de Euroliga a Lyon.