Video: Un camión provocó el derrumbe de un puente sobre la General Paz

La pluma mecánica del rodado impactó sobre la estructura, generando un caos de tránsito y sin que haya heridos. Una cámara de seguridad registró los hechos.

Un camión con pluma mecánica chocó en el mediodía de este jueves y provocó el derrumbe de una parte de un puente peatonal sobre la Avenida General Paz de la Ciudad de Buenos Aires, sentido al Riachuelo, y no hubo heridos.

El brutal accidente provocó un caos vehicular en la zona, pero no se registraron víctimas luego del impactante derrumbe e la estructura.

El accidente donde un camión chocó contra la estructura del puente fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En el video se ve cómo el camión impactó contra el sector derecho del puente, que cayó derrumbado automáticamente.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró a la altura de la calle General Madariaga, por lo que Bomberos de la Ciudad se encontraba en el lugar para evaluar los daños materiales.

video

Personal de la Comisaría Vecinal 8C y efectivos de la autopista intervenían en el operativo, donde el tránsito era desviado por la avenida Coronel Roca. Además, trabajaron personal del SAME.

Los mensajes de los vecinos de la zona

“Vecinos, atención que se cayó el puente de Genera Paz y Roca. Está todo cortado, están desviando el tránsito por la 27 de febrero. Tengan en cuenta los que van a ir por esa zona que está cortado”, alertó un vecino a través de un audio de Whatsapp.

“No puedo creer lo que están informando. El fin de semana me fui a un shopping de Martínez y cuando pasé vi uno de los puentes que estaba colgado. Se notaba que era un peligro”, agregó otra vecina a través de un mensaje de texto.

