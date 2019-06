Cerrarán una planta de Loma Negra: toda una localidad afectada

De acuerdo al medio Ámbito Financiero, la firma que pertenece a Camargo Correa propuso ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sindicato AOMA -Asociación Obrera Minera Argentina- continuar con el funcionamiento de la fábrica pero con una reducción de su mano de obra a 136 empleados.

ADEMÁS:

Además, se ofrecieron a pagar indemnizaciones de entre un 150% y 180%, y mantener comodatos gratuitos de viviendas y tierras en esa ciudad.

Tras varios encuentros entre las partes, venció la conciliación obligatoria.

"Lamentablemente Aoma Barker no aceptó mantener una operación de molienda y embolsado funcionando en tres medios turnos que hubiere permitido asegurar la fuente de trabajo de 136 familias", comunicó la firma en un texto enviado a los medios.

A partir de este miércoles, la planta comenzará a operar solamente en un sólo turno compuesto por 24 empleados, de los cuales 17 son parte de la comisión gremial, según detalla el medio local LapridaOK.

En diálogo con ElFenixDigital.com, el secretario general de Aoma, Martín Isasmend, manifestó sobre el comunicado de Loma Negra: "Dice que va a cerrar la fábrica y enviar los telegramas, hasta que eso no suceda no sabemos si va a cumplir lo que dice. Por lo pronto estamos hablando con Aoma nacional y ahora están definiendo ellos que determinaciones van a tomar. Ahora nosotros no vamos a tomar ninguna, mañana haremos las asambleas y veremos los pasos a seguir"