Chocaron un camión y un micro escolar en la Avenida General Paz: al menos 11 heridos

El accidente se produjo en la mano hacia el Riachuelo y avenida Corrales, a la altura del kilómetro 18, por lo que hubo una importante congestión de tránsito, el cual fue desviado a la colectora, según informó la concesionaria Autopistas del Sol.

El choque ocurrió cuando el camión, cargado con pollos y rumbo al Mercado Central, quedó incrustado en el puente que está ubicado sobre la calle Lisandro de la Torre. La altura permitida era de 3,80 y el vehículo de gran porte medía más de 4 metros de alto y 18 metros de largo.

El camión era conducido por un chofer brasileño y las autoridades buscan averiguar si no visualizó los carteles que advertían sobre la altura permitida o cuál fue el motivo por el que circuló por donde no estaba habilitado su paso. “Vi que el puente era bajo, intenté doblar hacia la izquierda pero no pude evitar el choque”, dijo el conductor, tras admitir que era la primera vez que circulaba por la Avenida General Paz.

Asimismo, el micro escolar venía desde la localidad bonaerense de San Fernando y transportaba pasajeros hacia la feria La Salada. Según se informó, circulaba por el carril lento y, luego del repentino impacto del camión que iba delante, intentó esquivarlo pero chocó de frente con la parte trasera del vehículo que inició el siniestro.

Los asientos del micro escolar quedaron inclinados hacia adelante, lo que dio cuenta de la brutalidad del accidente. En el lugar del choque trabajó personal del SAME para brindar asistencia a los afectados y agentes de la Policía de la Ciudad.

“Diez adultos y un menor sufrieron heridas leves a excepción de una mujer de 51 años, que sufrió dos fracturas (miembro superior e inferior) y, junto los demás heridos, fue derivada al Hospital Santojanni”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Los efectivos policiales tomaron declaración al conductor del camión para labrar las actas correspondientes sobre el suceso que no provocó daños en la estructura del puente.