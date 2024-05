Choque de trenes en Palermo: el líder de la Fraternidad hizo foco en el robo de los cables

El dirigente sindical señaló que desde hace 10 días faltan sistemas adecuados de señalamiento, como aquellos que activan los semáforos, debido a los constantes robos de cableado.

“Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

Agregó con respecto a la falta de señalización sostuvo: “Tenés una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Entonces te dicen ‘de Rosario a Cañada de Gómez tenés vía libre’. Te dicen que no hay nada adelante. Tenés que ir con precaución, porque estás corriendo con una autorización. Tenés que ir con precaución porque no hay circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante. Pero acá no hay circuito porque no hay cables. Vas con precaución porque si agarrás a esa locomotora parada a 80 kilómetros por hora, hacés un desastre. Si lo tomás a 30 o 40 kilómetros, no hacés un desastre”.

“Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los choques eléctricos, tenemos 60 locomotoras paradas chinas que se compraron nuevas”, agregó el dirigente ferroviario en diálogo con Jorge Rial.

Maturano adjudicó la situación de la empresa a una intención de privatizarla: “Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar”.

El hecho

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló, y 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia y Santojanni.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en la mañana de este viernes alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 90 personas fueron revisadas en el lugar.

Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales.

Crescenti confirmó además que ya no quedaba más nadie en la formación ya que los perros peinaron los vagones y que nada podía decir del choque porque “hay que esperar la pericia”.