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Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 24 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada nublada, con una mínima de 12°C y una máxima de 19°C. Podrían registrarse chaparrones por la tarde y lluvias aisladas durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa este sábado 24 de octubre una jornada con tiempo inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fin de semana comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

Durante la mañana, los vientos soplarán del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%, y la visibilidad se mantendrá buena. Por la tarde, el cielo continuará nublado y podrían registrarse chaparrones, con una temperatura máxima de 19°C. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En cuanto a los próximos días en la Ciudad y el Conurbano, para el domingo 25 de octubre se anticipan chaparrones a la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con temperaturas de entre 11°C y 17°C. El lunes 26, en tanto, no se esperan precipitaciones y los valores térmicos oscilarán entre los 8°C y 18°C.

Cómo estará el clima en el resto del país

El pronóstico para este sábado muestra condiciones variables en distintas regiones de la Argentina, con nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas en sectores del norte y centro del país. En el norte y noreste, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 20°C y 26°C, según los valores que muestra el mapa meteorológico.

Clima en el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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En algunas zonas de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y el centro del país se observan condiciones de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas. En cambio, en parte de la Patagonia se esperan condiciones más estables, con momentos de sol y temperaturas más bajas.

Para el sur argentino, el mapa muestra mínimas que rondan los 4°C a 8°C en algunas localidades, mientras que las máximas presentan diferencias según la zona.

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