Las diferencias por el libertario continuaron cuando Lula apuntó al ajuste fiscal que Flavio defiende al estilo del mandatario argentino, sin explicar dónde hará los recortes, y le preguntó si el ajuste saldrá de las jubilaciones. "En el último debate, te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en la Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”, lanzó. “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”, replicó el senador, que prometió reajustar los beneficios por encima de la inflación, defendió a Milei y culpó de la crisis argentina a “20 años de gobiernos de izquierda”.

Antes, el senador y candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL) había criticado a Lula por las obras de infraestructura demoradas o paralizadas durante su gestión. "Brasil volvió a ser un cementerio de obras”, dijo. Bolsonaro preguntó en otro pasaje: “¿Por qué endeudaste tanto a los brasileños?”. “El brasileño va a pagar el IVA más grande del mundo en la era Lula”, “Se invade el bolsillo del contribuyente con la carga tributaria”, soltó, entre otras definiciones.

“La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia”, dijo el actual mandatario en alusión al expresidente Jair Bolsonaro. El candidato del PT también defendió las inversiones de su gestión en la región, especialmente en rutas, puertos y aeropuertos. Además, le recomendó al candidato opositor que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y afirmó que el senador estaba perdido.

Lula y Flávio Bolsonaro disputarán este domingo 25 de octubre el balotaje en Brasil. En la primera vuelta, el candidato opositor se impuso por el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del Presidente, que busca su cuarto mandato a los 80 años.