En medio de acusaciones cruzadas, ambos candidatos se refirieron al modelo del libertario. "La pobreza llegó al 40% en la Argentina y la gente está comiendo carne de burro", dijo Lula. El candidato opositor defendió a Milei.
A sólo un día para el balotaje en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron anoche el segundo y último debate. Allí, el actual presidente y el candidato opositor se enfrentaron con acusaciones cruzadas sobre obras, salarios, seguridad y menciones al modelo de Javier Milei en la Argentina.
Con un formato más ordenado que en el anterior debate, el nuevo cara a cara estuvo marcado por los ataques personales. Por un lado, Lula calificó a su rival como un "miliciano preparado para mentir" y lo acusó de haber estado "lamiendo a Trump" durante la imposición de aranceles de Estados Unidos a productos brasileños. Y por el el otro, Bolsonaro llamó "nueve dedos" al líder del Partido de los Trabajadores (PT), en referencia al meñique que perdió en un accidente laboral a los 17 años.
En uno de los tramos del debate, Lula le preguntó a su contrincante por el valor del salario mínimo en San Pablo. El senador, visiblemente nervioso, apostó a la pérdida de poder adquisitivo y al endeudamiento. “Hoy es 23 de octubre y el mes todavía no terminó. ¿Tu sueldo ya se terminó?”, planteó a los votantes.
El Presidente respondió que, con los reajustes de los gobiernos de Jair Bolsonaro y Michel Temer, el sueldo mínimo hoy sería de 900 reales. “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei”, disparó. Flávio contraatacó: la política económica de Lula “da con una mano y saca con nueve dedos”.
Las diferencias por el libertario continuaron cuando Lula apuntó al ajuste fiscal que Flavio defiende al estilo del mandatario argentino, sin explicar dónde hará los recortes, y le preguntó si el ajuste saldrá de las jubilaciones. "En el último debate, te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en la Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”, lanzó. “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”, replicó el senador, que prometió reajustar los beneficios por encima de la inflación, defendió a Milei y culpó de la crisis argentina a “20 años de gobiernos de izquierda”.
Antes, el senador y candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL) había criticado a Lula por las obras de infraestructura demoradas o paralizadas durante su gestión. "Brasil volvió a ser un cementerio de obras”, dijo. Bolsonaro preguntó en otro pasaje: “¿Por qué endeudaste tanto a los brasileños?”. “El brasileño va a pagar el IVA más grande del mundo en la era Lula”, “Se invade el bolsillo del contribuyente con la carga tributaria”, soltó, entre otras definiciones.
“La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia”, dijo el actual mandatario en alusión al expresidente Jair Bolsonaro. El candidato del PT también defendió las inversiones de su gestión en la región, especialmente en rutas, puertos y aeropuertos. Además, le recomendó al candidato opositor que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y afirmó que el senador estaba perdido.
Lula y Flávio Bolsonaro disputarán este domingo 25 de octubre el balotaje en Brasil. En la primera vuelta, el candidato opositor se impuso por el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del Presidente, que busca su cuarto mandato a los 80 años.
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