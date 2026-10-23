El fallo de la causa $LIBRA

Al comenzar su discurso, Milei hizo referencia al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso su sobreseimiento y el de su hermana Karina en la investigación por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, preguntó el mandatario ante el auditorio.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática, cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”.

El Presidente también celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y afirmó que la Justicia no se dejó influenciar por lo que denominó “el circo de los operadores de siempre”.

Acusaciones a periodistas

Luego apuntó directamente contra sectores opositores y medios de comunicación. Acusó al Grupo La Nación de intentar extorsionar al Gobierno por cuestiones impositivas y cuestionó a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes responsabilizó de impulsar supuestas operaciones mediáticas.

“¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, reclamó Milei, quien insistió en que continuará enfrentando a los sectores que considera responsables de obstaculizar las transformaciones de su administración.

“Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra el statu quo, y lo voy a hacer”, advirtió.

Durante su exposición, el jefe de Estado también retomó algunos de los planteos ideológicos que había formulado en enero de 2024 durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Europa en peligro

“Cuando dije que Occidente estaba en peligro me dijeron barbaridades. Me encantaría saber qué piensan ahora”, expresó, antes de volver a cuestionar el Estado de Bienestar y las políticas vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo.

“Europa está en peligro, pero la buena noticia es que América irá en rescate de Occidente”, afirmó el mandatario, quien regresó recientemente de una gira por España.

En otro tramo de su discurso, Milei cargó contra el peronismo y las administraciones kirchneristas, especialmente por sus decisiones en materia previsional.

“No se olviden que Juan Domingo Perón integró un golpe de Estado”, señaló, y acusó a los gobiernos anteriores de haberse apropiado de los recursos jubilatorios.

“Los Kirchner quisieron nacionalizar el sistema de pensiones y como la gente no lo eligió, lo manotearon”, sostuvo.

El Presidente defendió las medidas adoptadas por su gestión y aseguró que el Gobierno trabaja para recomponer el sistema previsional, aunque reconoció que los resultados demandarán tiempo.

“Nosotros hicimos un gran trabajo para rescatar a los jubilados. Lleva tiempo, pero lo vamos a arreglar”, prometió.

Milei también volvió a confrontar con Pedro Sánchez, a quien calificó de “chorro” y “corrupto”, profundizando sus cuestionamientos al mandatario español.