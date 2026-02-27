El Senado debate la reforma laboral y la ley Penal Juvenil: el Gobierno busca los últimos dos triunfos de las sesiones extraordinarias

Embed

El bloque de Javier Milei buscará cerrar el período de sesiones extraordinarias con una victoria legislativa, a pocos días de la apertura formal del año parlamentario ante la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el temario previsto, primero se debatirá la reforma en materia laboral y luego el nuevo régimen penal para menores. Ambas propuestas ya pasaron por la Cámara de Diputados y llegan al Senado en medio de fuertes discusiones políticas y sociales.

Cambios en el Régimen Penal Juvenil

El proyecto de Ley Penal Juvenil, aprobado esta semana en Diputados, propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El texto contempla un esquema de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves.

La iniciativa establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos y prevé un régimen especial con alternativas a la cárcel para delitos de menor gravedad. Para hechos con penas inferiores a tres años se descarta la prisión, mientras que en delitos con condenas de entre tres y diez años, si no hubo muerte o lesiones graves, se priorizan medidas con enfoque educativo y de reinserción social.

Reforma laboral: los puntos centrales

La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce modificaciones profundas en el sistema de relaciones de trabajo. Entre otros aspectos, modifica el régimen de despidos, las vacaciones, las horas extras, la negociación colectiva y el alcance del derecho a huelga.

El trabajo sin aportes ya representa el 44,2% de los 20 millones de trabajadores ocupados, de acuerdo al IAG.

El Senado solo deberá expedirse sobre un cambio incorporado en Diputados: la eliminación del artículo que reducía el pago de licencias por enfermedades o accidentes no laborales, uno de los puntos más cuestionados del texto original.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

Vacaciones : podrán otorgarse fuera del período veraniego, garantizando al menos una temporada de verano cada tres años , y podrán fraccionarse en lapsos no menores a siete días .

Horas extras : se implementa un sistema de compensación que permite reemplazar el pago adicional por horas de descanso equivalentes .

Jornada laboral : se habilita una extensión de hasta 12 horas diarias , con 12 horas obligatorias de descanso posterior y compensación en otra fecha.

Indemnizaciones: se calcularán sobre el salario básico promedio, sin incluir aguinaldo, premios ni adicionales. Además, podrán abonarse en cuotas (hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes).

En materia sindical, se mantiene el aporte solidario con un tope del 2% y el empleador seguirá actuando como agente de retención. También se establece que los convenios colectivos vencidos no mantendrán automáticamente su vigencia hasta la firma de uno nuevo.

Negociaciones y apoyos

Para avanzar con ambas leyes, el oficialismo necesitó intensas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia política fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a referentes parlamentarios de Patricia Bullrich, una de las figuras clave en el armado de consensos.

Patricia Bullrich muestra su rol como líder del oficialismo y figura clave en las negociaciones.

El Gobierno ya cuenta con el respaldo de mandatarios provinciales aliados, lo que le permitiría alcanzar los votos necesarios para convertir en ley ambas iniciativas. Sin embargo, la oposición y sectores sindicales anticiparon cuestionamientos y posibles acciones judiciales si la reforma laboral obtiene sanción definitiva.