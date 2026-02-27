Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para hoy y el fin de semana

Ya el sábado, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C, nuevamente con viento del sureste.

El domingo permanecerá algo nublado. Se estima una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que no superarán los 33°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el día, con el cielo parcialmente en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 28°C y 29°C. Se prevén momentos de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones estables con ráfagas de viento, con marcas entre 27°C y 32°C. Predominará la nubosidad durante todo el día y no se descartan algunas lluvias.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con un leve descenso de temperatura, con máximas cercanas a los 29°C y 31°C. Se encuentra parcialmente nublado y algunos chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 15°C y 20°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.