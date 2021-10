El hecho ocurrió en el IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz, Córdoba, y la imagen del alumno se hizo viral.

Luego de ser advertido por no respetar el Acuerdo de Convivencia (vigente desde 2013) de la institución, le permitieron continuar cursando con normalidad.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, indicó el joven.

Asimismo, contó que la preceptora le permitió ingresar y, posteriormente, “de muy buena manera me vino a hablar y me explicó que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”.

ZMHHBCMNIFDXNNO2VNYLYZDXEE.jpg Córdoba: la escuela está en Carlos Paz.

HABLÓ LA DIRECTORA

Por su parte, Alejandra Porte Laborde, directora de la institución, habló con el alumno sobre la indumentaria que eligió y dio detalles de la charla que mantuvo.

“Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género y respondió que no. Dijo que lo hacía por el calor y que como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”, señaló la directora.

También sostuvo que habló con la madre del alumno: “Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”.

“Estos acuerdos pueden ser modificados si cualquier miembro de la comunidad educativa plantea dar inicio a una modificación, incluso los mismos estudiantes”, continuó Porte Laborde.

Finalmente, se refirió a las medidas que tomará a escuela por el uso de la pollera por parte del alumno.

“Sanciones no va a tener, las amonestaciones tal como se concebían antes no están. El trabajo es a través de la palabra con los alumnos, para enseñarles que tienen que aprender a convivir en una sociedad pudiendo plantear posturas o ideas, defenderlas y también aceptar cuando no comparten su punto de vista y seguir conviviendo de buena manera”, cerró.