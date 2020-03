Al mismo tiempo, advierten que hay venta de alcohol en gel trucho, de efecto inocuo e incluso contraproducente y recomiendan abastecerse de este producto en farmacias y comercios confiables.

Frente a la amenaza del Covid-19, quienes no perdieron oportunidad y demostraron no tener problemas de abastecimiento fueron los vendedores ambulantes, que salieron a ofrecer pequeños envases de alcohol en gel y hasta barbijos de diferentes diseños en lugares como las estaciones de Once, Constitución y Retiro.

En la Ciudad de Buenos Aires, la venta callejera se advirtió principalmente en diversas líneas de subtes y trenes que unen Capital y el conurbano. "No hay alcohol", es el cartel que algunos locales optaron por colocar en sus puertas ante la fuerte demanda de ese artículo, cuya utilización es fundamental a la hora de tomar medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

El Gobierno estableció el jueves oficialmente que los precios del alcohol en gel deben retrotraerse a los valores vigentes al 15 de febrero último en todo el país.

Los precios de venta establecidos por esta medida no podrán ser alterados durante un período de 90 días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada en el Boletín Oficial.

En ese escenario, los consumidores se encuentran con dificultades a la hora de adquirir el alcohol en todas sus presentaciones, mientras las farmacias sostienen que no es su responsabilidad.

El Ministerio de Salud que, por el momento, no recibió quejas formales en la cartera, por lo que no evalúa en la actualidad tomar medidas al respecto.

Destacó, además, que el artículo puede ser reemplazado por la limpieza con jabón en barra y garantizó el stock para los trabajadores del sector que atienden a los ciudadanos.

"Por razones ajenas a Farmacity, lamentablemente en algunos locales no se cuenta en este momento con alcohol en gel ni barbijos descartables", indicó esa empresa en un comunicado. Argumentó que los productos están "elaborados por empresas independientes que, por el momento, carecen de stock".

Por otro lado, algunas químicas informaron a sus clientes que por "los abusos de los proveedores de materia prima", que aumentaron "hasta en un 40% sus costos", la comercialización de alcohol en gel mayorista quedó suspendida.

Algunas farmacias porteñas ofrecieron a sus clientes tomar el pedido del producto para reservas y notificarlos cuando se reponga el stock, aunque sin fecha estimada.

En un principio, el Gobierno estudió la posibilidad de permitir la fabricación en los hogares del alcohol en gel, pero como el país todavía se encuentra en la fase de "contención", no consideró que fuera necesario aún.

En tanto, advierten por la venta de alcohol en gel trucho, fabricado sin los componentes escenciales o sin las proporciones adecuadas de estos y alertan que estos productos no solo son inocuos contra el virus sino que pueden facilitar su ingreso al organismo.

"Se venden sin marca e incluso a granel", denunció Marcelo Peretta, titular de SAFyB, quien aseguró que "la pandemia ha generado una oportunidad de negocios para algunos vivos, que ven un tutorial en Youtube y se creen expertos en fabricación de alcoho el gel".

Durante una recorrida de este diario por el microcentro de la Capital Federal se pudo comprobar que en algunos quioscos se vendía, a $170, alcohol en gel en envases pequeños de 50 ml, sin fecha de vencimieno y sin datos relevantes en la etiqueta.

El especialista explicó que esos productos no tiene la concentración adecuada de carbol (gelificante), alcohol ni suavizante por lo que en el mejor de los casos no sirven para el propósito antiséptico y en el peor, facilitan la entrada de gérmenes al organismo.

"La proporción de alcohol debe ser del 70%, ni más ni menos, además tiene que tener la cantidad justa de gelificante, agua destilada y suavizante", señaló el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Según Peretta, la falta de suavizantes (glicerina) favorece la irritación de la piel, que se reseca o se resequebraja y produce pequeñas heridas que permiten la infección. "Hay una fórmula estandarizada que se debe respetar", destacó.

El profesional recomendó para evitar riesgos comprar estos productos en las farmacias y reclamó una mayor fiscalización y control del gobierno sobre los fabricantes yt el circuito de comercialización.

"Lamentablemente las etiquetas se pueden adulterar, pero hay signos exteriores que permiten saber si el producto es bueno", señaló Peretta que mencionó la traslucidez (no opacidad) y la viscosidad tenue (debe ser un poco más denso que el agua).

En cuanto a los datos de la etiqueta, el especialista explicó que "debe figurar el número de autorización de ANMAT y la fórmula que se usó, con las proporciones de alcohol, gelificante, suavizante y agua destilada".

Asimismo, el titular de SAFyB reclamó intensificar los controles de precios sobre productos que están sobredemandados a consecuencia de la pandemia, para evitar abusos y conductas especulativas.

"Retrotraer lo precios es difícil que ocurra pero si se aplican multas vamos a ver rápidamente que estas conductas desaparecen", dijo Peretta que señaló que los barbijos, el acolhol en gel, los guantes de latex, los repelentes y los antigripales son los productos más afectados por la disparada de precios.