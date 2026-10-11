Crece el negocio de los videos sexuales falsos de alumnas hechos con IA

En los últimos días ocurrieron casos en dos colegios del conurbano. Los estudiantes utilizaron la inteligencia artificial para crear desnudos y videos falsos de sus compañeras. El material se investiga como un gran negocio en dólares.
La inteligencia artificial abrió una nueva forma de violencia digital: fabricar desnudos falsos de personas reales -mayormente mujeres y niñas- y convertirlos en mercancía. La técnica se conoce como "deepfake" y consiste en manipular imágenes, videos o voces mediante herramientas digitales para crear escenas ficticias que pueden parecer auténticas. Esta semana, alumnos de dos colegios del conurbano bonaerense utilizaron fotografías de sus compañeras para generar contenido sexual, difundirlo y, según denunciaron las familias, comercializarlo.
El problema no es sólo la creación de una imagen falsa, sino el uso de la identidad de una persona sin su consentimiento. Una foto publicada en Instagram puede convertirse en la materia prima de un desnudo o un video sexual ficticio, asociado al rostro y al nombre de una adolescente. Cuando ese material circula por grupos de mensajería o plataformas pornográficas, la víctima pierde el control sobre su imagen y queda expuesta a la humillación y el hostigamiento.
En el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, padres y estudiantes denunciaron que alumnos crearon imágenes y videos sexuales falsos de unas 45 chicas a partir de fotografías tomadas de redes sociales. Según las familias, el material se organizaba en catálogos que incluían datos reales de las adolescentes y se ofrecía a través de grupos de WhatsApp y plataformas digitales. También sostuvieron que parte del contenido llegó a sitios pornográficos.
Días después se conoció otro episodio en el colegio Thomas Alva Edison, de Ituzaingó. Una adolescente de 15 años recibió mensajes de desconocidos que le enviaron un enlace a un grupo de Telegram. Allí encontró imágenes suyas manipuladas con inteligencia artificial. Según la denuncia de su madre, un compañero de la misma edad habría reconocido que descargó fotografías de su cuenta de Instagram, las modificó para desnudarla y las publicó en ese espacio.
Los dos expedientes son independientes, pero exponen una misma vulnerabilidad: una fotografía publicada sin intención sexual puede transformarse en una escena falsa que circula como si fuera real. La inteligencia artificial es una herramienta de edición cada vez más accesible; la violencia aparece cuando se utiliza para fabricar contenido sexual sin consentimiento y después se distribuye o comercializa.
Los especialistas advierten que esta práctica también puede derivar en sextorsión. En esos casos, los responsables generan imágenes o videos falsos y amenazan con enviarlos a familiares, amistades o compañeros si la víctima no paga. La amenaza convierte la manipulación digital en un instrumento de coacción y puede agravar el daño psicológico.
Las familias de Lomas de Zamora aportaron otro dato, al denunciar que el material habría sido subido a páginas pornográficas, entre ellas XVideos y Porno Tube. Según sostienen, las publicaciones podrían generar ingresos en dólares en función de las visualizaciones. La Justicia deberá determinar si los videos llegaron a esas u otras plataformas, si produjeron ganancias y quiénes pudieron beneficiarse económicamente.
Para las víctimas, el daño puede ser enorme. La exposición ante sus compañeros, la circulación de contenido sexual y la posibilidad de que reaparezca pueden afectar su intimidad y sus vínculos. Pero estos casos también abren otra pregunta: qué ocurre cuando la imagen de una adolescente se convierte en mercancía y quiénes obtienen beneficios de un circuito que comienza con una fotografía personal, continúa con la fabricación de un desnudo falso y termina en su difusión o comercialización.
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