Crece el negocio de los videos sexuales falsos de alumnas hechos con IA

Los dos expedientes son independientes, pero exponen una misma vulnerabilidad: una fotografía publicada sin intención sexual puede transformarse en una escena falsa que circula como si fuera real. La inteligencia artificial es una herramienta de edición cada vez más accesible; la violencia aparece cuando se utiliza para fabricar contenido sexual sin consentimiento y después se distribuye o comercializa.

Los especialistas advierten que esta práctica también puede derivar en sextorsión. En esos casos, los responsables generan imágenes o videos falsos y amenazan con enviarlos a familiares, amistades o compañeros si la víctima no paga. La amenaza convierte la manipulación digital en un instrumento de coacción y puede agravar el daño psicológico.

Las familias de Lomas de Zamora aportaron otro dato, al denunciar que el material habría sido subido a páginas pornográficas, entre ellas XVideos y Porno Tube. Según sostienen, las publicaciones podrían generar ingresos en dólares en función de las visualizaciones. La Justicia deberá determinar si los videos llegaron a esas u otras plataformas, si produjeron ganancias y quiénes pudieron beneficiarse económicamente.

Para las víctimas, el daño puede ser enorme. La exposición ante sus compañeros, la circulación de contenido sexual y la posibilidad de que reaparezca pueden afectar su intimidad y sus vínculos. Pero estos casos también abren otra pregunta: qué ocurre cuando la imagen de una adolescente se convierte en mercancía y quiénes obtienen beneficios de un circuito que comienza con una fotografía personal, continúa con la fabricación de un desnudo falso y termina en su difusión o comercialización.