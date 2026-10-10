Choque en la Panamericana: murió un conductor y otro dio positivo de alcoholemia

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste imputó al joven por homicidio culposo. La investigación busca establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias en las que murió el conductor del Honda Civic.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la concesionaria Autopistas del Sol y equipos de criminalística. La Policía Científica realizó mediciones y peritajes mecánicos para reconstruir la secuencia del choque. También se colocaron conos para preservar la zona durante las tareas.

La parte trasera del Honda Civic refleja la brutalidad del impacto (Policía Bonaerense)

El accidente generó importantes complicaciones en el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, solo quedó habilitado un carril de circulación, mientras los equipos de emergencia y los peritos trabajaban en el lugar.

La congestión se extendió desde la avenida General Paz hasta la zona de Pelliza, con una colectora cargada de camiones, colectivos y vehículos particulares. Las demoras estimadas eran de entre 20 y 30 minutos, por lo que se recomendaba utilizar vías alternativas para evitar el tramo afectado.

Otro dato incorporado a la información del caso es que la Honda CR-V involucrada en el choque registraba 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026. Todas correspondían a excesos de velocidad.

La investigación continuará con el análisis de las pericias mecánicas y las mediciones realizadas en la autopista para determinar la mecánica del siniestro. El resultado positivo de alcoholemia del conductor sobreviviente y las circunstancias del impacto forman parte de los elementos considerados en la causa por la muerte del automovilista.