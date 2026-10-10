Choque en la Panamericana: murió un conductor y otro dio positivo de alcoholemia

La víctima tenía 48 años y falleció como consecuencia del impacto entre los vehículos, a la altura de Ugarte, en Vicente López. El otro conductor, de 21, presentó 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre
Un hombre de 48 años murió en un choque entre dos autos en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 15,4, en Vicente López, mano hacia la provincia de Buenos Aires. El conductor del otro vehículo, de 21 años, dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, y quedó imputado por homicidio culposo.
El siniestro ocurrió a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte, en una jornada en la que la calzada estaba mojada. Tras la colisión, una Honda CR-V se incendió y quedó prácticamente destruida, mientras que un Honda Civic gris terminó con importantes daños. El joven sufrió politraumatismos y fue trasladado a un hospital, aunque estaba fuera de peligro.
La víctima fatal, identificada por sus iniciales como L.C.A., fue encontrada sin vida dentro del Honda Civic. Según la información del caso, el vehículo habría sido embestido desde atrás por la Honda CR-V conducida por el joven de 21 años.
Tras el impacto, el conductor de la CR-V logró salir del vehículo por sus propios medios antes de que el fuego avanzara. En cambio, el hombre de 48 años habría salido despedido por la puerta del conductor. Las primeras informaciones señalaron que aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste imputó al joven por homicidio culposo. La investigación busca establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias en las que murió el conductor del Honda Civic.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la concesionaria Autopistas del Sol y equipos de criminalística. La Policía Científica realizó mediciones y peritajes mecánicos para reconstruir la secuencia del choque. También se colocaron conos para preservar la zona durante las tareas.
El accidente generó importantes complicaciones en el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, solo quedó habilitado un carril de circulación, mientras los equipos de emergencia y los peritos trabajaban en el lugar.
La congestión se extendió desde la avenida General Paz hasta la zona de Pelliza, con una colectora cargada de camiones, colectivos y vehículos particulares. Las demoras estimadas eran de entre 20 y 30 minutos, por lo que se recomendaba utilizar vías alternativas para evitar el tramo afectado.
Otro dato incorporado a la información del caso es que la Honda CR-V involucrada en el choque registraba 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026. Todas correspondían a excesos de velocidad.
La investigación continuará con el análisis de las pericias mecánicas y las mediciones realizadas en la autopista para determinar la mecánica del siniestro. El resultado positivo de alcoholemia del conductor sobreviviente y las circunstancias del impacto forman parte de los elementos considerados en la causa por la muerte del automovilista.
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