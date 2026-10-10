Christa Pike, de 50 años, recibió el alta médica después de permanecer diez días internada tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee.
Christa Pike, la estadounidense de 50 años que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento de ejecución en Tennessee, recibió el alta médica después de permanecer diez días internada en un hospital de Nashville. La mujer fue trasladada nuevamente a prisión, mientras las autoridades analizan las consecuencias de un procedimiento que desató una fuerte controversia sobre la pena capital.
Según informaron sus abogados, Pike regresó al Centro Debra K. Johnson, la principal cárcel femenina de Tennessee, donde continuará recibiendo atención médica y permanecerá bajo seguimiento debido a las complicaciones que sufrió.
En un comunicado, su defensa aseguró que la mujer "está agradecida con los equipos de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias".
El episodio ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades penitenciarias intentaron ejecutar a Pike mediante dos inyecciones de pentobarbital. Sin embargo, el procedimiento no logró provocarle la muerte y debió ser suspendido.
La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días. Según sus abogados, sufrió un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, desarrolló neumonía y presenta dificultades para tragar.
El caso provocó una fuerte reacción política y judicial en Tennessee. El gobernador Bill Lee decidió suspender todas las ejecuciones previstas para lo que resta de 2026, después de que el estado registrara dos procedimientos fallidos durante este año.
Por el momento, las autoridades no aclararon si solicitarán una nueva orden judicial para intentar ejecutar nuevamente a Pike, quien iba a convertirse en la primera mujer sometida a la pena capital en Tennessee en casi dos siglos.
Desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos, en 1977, Tennessee ejecutó a 17 presos, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en ese estado. El caso de Pike reavivó el debate sobre los métodos de ejecución y las consecuencias de los procedimientos fallidos, mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro judicial.
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