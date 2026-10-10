Se recuperó en el hospital

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días. Según sus abogados, sufrió un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, desarrolló neumonía y presenta dificultades para tragar.

El caso provocó una fuerte reacción política y judicial en Tennessee. El gobernador Bill Lee decidió suspender todas las ejecuciones previstas para lo que resta de 2026, después de que el estado registrara dos procedimientos fallidos durante este año.

¿Habrá otro intento de ejecución?

Por el momento, las autoridades no aclararon si solicitarán una nueva orden judicial para intentar ejecutar nuevamente a Pike, quien iba a convertirse en la primera mujer sometida a la pena capital en Tennessee en casi dos siglos.

Desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos, en 1977, Tennessee ejecutó a 17 presos, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en ese estado. El caso de Pike reavivó el debate sobre los métodos de ejecución y las consecuencias de los procedimientos fallidos, mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro judicial.