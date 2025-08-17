Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

El presidente Javier Milei almorzó con los granaderos con motivo del 175° aniversario de la muerte del general San Martín. Vistió la ropa militar.
El presidente Javier Milei participó en la Casa Rosada de la tradicional jornada conmemorativa del 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Allí compartió un almuerzo y saludó a los granaderos en su día.
Del encuentro participó el ministro de Defensa, Luis Petri, quien ayer oficializó su pase a La Libertad Avanza y además confirmó su candidatura como cabeza de lista a diputado nacional por la provincia de Mendoza.
El ministro de Defensa se mostró activo en las redes y compartió una foto de su encuentro con el Presidente en la Casa Rosada antes del almuerzo. Los dos lucen la indumentaria del Ejército.
El mandatario se mostró también junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y con Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la “CM de Adorni”, pero que el vocero aclaró que era fotógrafa del jefe de Estado.
Lemoine publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y expresó: “Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.
“Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, indicó la legisladora nacional.
Por el 17 de agosto Milei no realizó ningún acto oficial, aunque se espera que tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabece un recordatorio en la Plaza San Martín.
