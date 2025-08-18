Alerta por ciclogénesis: qué zonas afectará y cuáles son las recomendaciones del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de semana, que se mantiene con frío y podría tener un fenómeno climático poco común pero potencialmente peligroso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este martes debido a la formación de un fenómeno climático poco común pero potencialmente peligroso: una ciclogénesis subtropical.
Según los especialistas, se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, principalmente en el centro y norte del país.
La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma un ciclón, es decir, un sistema de baja presión que da lugar a condiciones meteorológicas extremas. En este caso, se trata de una ciclogénesis subtropical, producto del choque entre una masa de aire frío proveniente del sur y una masa cálida y húmeda asentada sobre el noreste argentino y el Río de la Plata.
Este tipo de sistemas puede provocar lluvias intensas en poco tiempo, fuertes vientos y tormentas eléctricas generalizadas.
El SMN indicó que los mayores impactos se sentirán en:
También se verán afectadas zonas del norte de San Luis, sur de La Rioja, este de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, sur de Formosa y Misiones (excepto el norte). Se estiman acumulados de hasta 70 mm en pocas horas y ráfagas superiores a 70 km/h, especialmente en áreas costeras.
Ante este fenómeno, el SMN brinda una serie de medidas preventivas clave para protegerse:
Frente a una ciclogénesis, la prevención y la información son fundamentales para evitar accidentes y daños.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 17 de máxima.
Para el martes se espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.
Las lluvias se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde y noche se espera buen clima pero ventoso. El termómetro rondará entre 13 y 19 grados.
El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana que comprende Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. A su vez, existe una alerta amarilla por viento Zonda en Salta, Catamarca y Tucumán, por lo cual, además de los cuidados mencionados, también se pide mantenerse alejado de los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.
Por tormentas, las provincias implicadas por alerta amarilla son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Santiago del Estero. Por lo cual, se pide no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse a resguardo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.
Para el martes, la alerta amarilla por fuertes vientos se mantendrá sólo al oeste de Salta, Jujuy (que también tendrán viento Zonda) y Catamarca. Y se suman San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
Ese mismo día también hay alerta amarilla por tormentas, que afectará a toda la región mesopotámica y a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Mientras que también hay alerta amarilla por lluvias en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
comentar