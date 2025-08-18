Alerta por ciclogénesis: qué zonas afectará y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según los especialistas, se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, principalmente en el centro y norte del país.

¿Qué es la ciclogénesis?

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma un ciclón, es decir, un sistema de baja presión que da lugar a condiciones meteorológicas extremas. En este caso, se trata de una ciclogénesis subtropical, producto del choque entre una masa de aire frío proveniente del sur y una masa cálida y húmeda asentada sobre el noreste argentino y el Río de la Plata.

Este tipo de sistemas puede provocar lluvias intensas en poco tiempo, fuertes vientos y tormentas eléctricas generalizadas.

El SMN indicó cuáles podrían ser las zonas más afectadas

El SMN indicó que los mayores impactos se sentirán en:

Buenos Aires (excepto el suroeste de la provincia)

(excepto el suroeste de la provincia) Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba (noroeste, sur y centro)

(noroeste, sur y centro) Ciudad de Buenos Aires: con temperaturas entre 13° y 16°, y una probabilidad de tormentas fuertes entre el 40% y el 70%.

También se verán afectadas zonas del norte de San Luis, sur de La Rioja, este de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, sur de Formosa y Misiones (excepto el norte). Se estiman acumulados de hasta 70 mm en pocas horas y ráfagas superiores a 70 km/h, especialmente en áreas costeras.

Recomendaciones ante la alerta del SMN

Ante este fenómeno, el SMN brinda una serie de medidas preventivas clave para protegerse:

Permanecer en casa si no es imprescindible salir.

si no es imprescindible salir. Asegurar ventanas y objetos sueltos en patios o balcones.

en patios o balcones. Revisar techos y desagües para evitar filtraciones o inundaciones.

para evitar filtraciones o inundaciones. Cargar dispositivos y tener linternas listas ante posibles cortes de luz.

listas ante posibles cortes de luz. Conducir con extrema precaución , evitando calles anegadas.

, evitando calles anegadas. No cruzar zonas inundadas dado que es peligroso incluso con poca profundidad.

dado que es peligroso incluso con poca profundidad. Seguir las actualizaciones oficiales del SMN y autoridades locales.

del SMN y autoridades locales. Evacuar zonas bajas si es necesario, especialmente en áreas propensas a anegamientos.

Frente a una ciclogénesis, la prevención y la información son fundamentales para evitar accidentes y daños.

PRONÓSTICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 17 de máxima.

Para el martes se espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.

Las lluvias se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde y noche se espera buen clima pero ventoso. El termómetro rondará entre 13 y 19 grados.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana que comprende Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. A su vez, existe una alerta amarilla por viento Zonda en Salta, Catamarca y Tucumán, por lo cual, además de los cuidados mencionados, también se pide mantenerse alejado de los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.

Por tormentas, las provincias implicadas por alerta amarilla son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Santiago del Estero. Por lo cual, se pide no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse a resguardo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.

Para el martes, la alerta amarilla por fuertes vientos se mantendrá sólo al oeste de Salta, Jujuy (que también tendrán viento Zonda) y Catamarca. Y se suman San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

Ese mismo día también hay alerta amarilla por tormentas, que afectará a toda la región mesopotámica y a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Mientras que también hay alerta amarilla por lluvias en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.