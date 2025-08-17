Jey Mammon estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y la diva lo sorprendió con una pregunta

“La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo. Me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”, fue su respuesta ante una de las primeras preguntas de la diva.

La histórica conductora pareció no quedar conforme y redobló la apuesta. "¿Pero ¿te hicieron juicio? ¿Tuviste juicio vos?”, le consultó. Jey Mammon aclaró que no se llegó a esa instancia y sumó: "En un momento inicié demandas, pero después me cansé en el sentido de que creí que la energía la tenía que poner en esto que está pasando ahora (su vuelta a la TV) y pasó. Y la verdad es que estoy feliz de que eso suceda”.

En un momento del programa, Mirtha fue más incisiva y preguntó: “¿Pero la violación existió?”. Ahí, Jey Mammon le respondió con una pregunta que ella le había hecho años atrás a los hermanos Schoklender cuando estuvieron en su programa: “No te voy a hacer sentir incómodo querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? La respuesta es no".

La Chiquita entendió la referencia del conductor y recordó: "Él dice eso porque una vez yo se lo dije a un invitado”.

“Porque, además, antes del aire me dijo: ‘¿puedo tocar el tema? Livianito, livianito’, me dijo. ‘Sí, sí, claro’. ‘¿La violación existió?’“, reaccionó él. “Porque el público lo está esperando. Hay que saber qué es lo que quiere el público”, se justificó Mirtha en la mesa.

“La producción me dijo: ‘va a haber periodistas en la mesa’. Yo dije: ‘pongan en la mesa a quien quieran, está Mirtha’. Te dije preguntame lo que quieras, porque si hay alguien con quien quiero charlar es con vos. Te lo digo en serio”, continuó Jey. Y sostuvo: “No quiero escaparme de tu pregunta, obviamente te voy a responder que no, pero también te quiero decir lo que dije siempre. Yo necesitaba poner la verdad arriba de la mesa”.

Para finalizar, Jey se dirigió al público, al resto de los invitados, y se refirió al debate moral detrás de la diferencia de edad de su relación con Lucas Benvenuto: “Si alguno le lastimó o le lastima que yo haya tenido una relación hace 17 años con un chico de 17 hasta sus 23 o 24 años, y que a sus 27 me mandaba esos mensajes para decirme algún día voy a ir a la televisión para contarlo; si alguno le lastimó de verdad y le molestó, yo le pido disculpas. Pero creo que esto es el final de este tema y lo quiero terminar con vos".