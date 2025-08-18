Alerta naranja en el AMBA por la ciclogénesis: cuándo se esperan las lluvias

La ciclogénesis tendrá dos fases bien definidas: un martes dominado por lluvias persistentes que alcanzarán su máxima intensidad cerca del mediodía, y un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes.

El día clave del fenómeno climático será este martes, con lluvias durante toda la jornada, que se intensificarán notablemente hacia el mediodía, acompañadas de fuertes vientos del sector este. El miércoles, en tanto, el viento rotará al sudoeste y será el gran protagonista.

La alerta naranja implica un riesgo meteorológico importante, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca los informes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas, dificultades en la movilidad urbana y cortes de energía eléctrica.

alertanaranjaciclogenesis

Martes 19 de agosto: el día de la lluvia más intensa

Madrugada (01:00 a 06:00): El día comenzará con lluvias débiles pero constantes que se mantendrán durante las primeras horas.

Mañana (07:00 a 12:00): La lluvia se intensifica a partir de las 9:00. El pico máximo de precipitación se espera a las 11:00, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora y ráfagas de 51 km/h.

Tarde (13:00 a 18:00): Se mantendrán las lluvias moderadas y persistentes. El viento alcanzará su máxima intensidad del día con ráfagas del este de hasta 57 km/h cerca de las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): La intensidad de la lluvia disminuye gradualmente, pasando a ser débil hasta cesar cerca de la medianoche.

Miércoles 20 de agosto: después de las lluvias, llega el viento

Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): Continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

Tarde (13:00 a 18:00): Cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): El viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.

Por fuera del AMBA, el fenómeno climática azotará a sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero y el sur de Misiones.