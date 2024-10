Derrumbe en Villa Gesell: Patricia Bullrich confirmó el envío de refuerzos

“Coordinados por el SINAGIR, estamos movilizando dos equipos especializados de la PFA hacia Villa Gesell para atender la emergencia del derrumbe de un edificio”, anunció la ministra de Seguridad en sus redes sociales.

En este marco, informó que el primer equipo incluye “ingenieros estructurales, especialistas en rescate (USAR), personal de operaciones y sistema de comando de incidentes, HAZMAT y un binomio canino entrenado en estructuras colapsadas”.

Mientras que el segundo equipo “se desplaza en un minibus y una autobomba con 19 efectivos para brindar apoyo logístico y operativo”.

“Ambos parten desde el Cuerpo Federal de Aviación en Isla de Marchi, equipados con maquinaria y recursos específicos para la operación”, aportó la funcionaria.

El ministro de Seguridad bonaerense habló sobre el operativo

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, se encuentra en Villa Gesell en el operativo para rescatar a las personas atrapadas en el derrumbe del Hotel Dubrovnik.

“Estamos concentrados en el rescate de los sobrevivientes”, anunció Alonso en diálogo con Gente de Bien por radio Metro 95.1.

Acerca de las personas que estaban dentro del establecimiento cuando sucedió el derrumbe, el funcionario destacó que “había obreros alojados en otra parte del hotel” y que “no había gente hospedada”.

“Se cree que había entre nueve y siete personas, pero por ahora solo tuvimos contacto con dos personas. Otras cuatro salieron por sus propios medios”, explicó.

A varias horas del comienzo del operativo, todavía no se logró hacer ningún rescate y la incertidumbre se acrecienta.

Por último, sobre la obra que se llevaba a cabo en el hotel, Alonso precisó: “Los vecinos nos dicen que estaban haciendo unas reparaciones en el subsuelo, el edificio colapso y se derrumbó”.

Por su parte, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó pasado el mediodía del martes que “la situación está controlada”, y que lo ocurrido “fue el colapso de la estructura de un edificio en particular”. Por lo tanto, “el siniestro no constituye peligro para los vecinos ni viviendas aledañas, dijo a Radio Provincia. El funcionario puntualizó que “se hizo una evacuación preventiva” de las inmediaciones y que “todo el dispositivo de emergencia de la provincia de Buenos Aires está activado”.

“El tiempo es fundamental en estos casos, por eso trabajamos con drones, perros de búsqueda y toda la tecnología para encontrar a las personas debajo de los escombros. No podemos meter máquinas pesadas, es un trabajo que hacen los especialistas”, detalló. Por tal motivo, resaltó que trabajan en la zona “bomberos, sistema de salud de la Provincia, Defensa Civil y el ministerio de Seguridad haciendo el apoyo logístico porque es un trabajo de alta complejidad. No recuerdo un caso similar de colapso de un edificio porque acá no hubo incendio ni movimiento sísmico”, concluyó.