Descubrí a tu santo patrono y protector para el año 2023

Sin embargo, a menudo ocurre que nuestro entusiasmo se desvanece rápidamente y apenas mantenemos la motivación suficiente a finales de enero. Por eso muchas personas de la religión católica eligen un "Santo Patrón" para que los ayude durante todo el año.

-San Antonio de Padua: es el patrono de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, panaderos y los papeleros. Su santoral es el 13 de junio. También se le convoca para encontrar objetos perdidos y algunas personas interceden ante él para encontrar esposo u esposa, según la Agencia de Noticias ACI Prensa.

-San Judas Tadeo: el ‘Patrono de las causas imposibles’ celebra su fiesta el 28 de octubre. En la cultura popular mexicana se dice que narcotraficantes y delincuentes son devotos a San Judas, sin embargo la Arquidiócesis de México aclaró hace unos años que él no era el santo de los delincuentes.

“De ningún modo se vería en el cielo intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo, entre ellos, violentando los preceptos de no Matarás, no robarás, no cometerás adulterio”, según reseña.

-San Valentín: es mundialmente conocido como el patrono de los enamorados y su santoral se celebra el 14 de febrero. Este santo reconocido por la Iglesia “arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución” y luego entregó su vida al martirio, “máxima manifestación del amor”, dice ACI Prensa.

-San Juan de Dios: el patrono de los enfermos es fundador de la Orden hospitalaria de San Juan de Dios que actualmente está presente en 53 países. Este santo fue considerado loco y recluido en un hospital en Granada donde pudo contemplar el mal trato que se le daba a los enfermos. Por eso, una vez salió de allí fundó un hospital para brindar apoyo a los más necesitados.

Es patrono además de los enfermeros y hospitales, así como de los bomberos, y coparon de la ciudad de Granada, según indica la Orden San Juan de Dios.

-Santa Marta: es considerada como la patrona de las amas de casa y las cocineras y de los hoteleros, además de ser la ‘Patrona de los hogares’ por la historia bíblica en la que se relata que Jesús llegó a su casa y fue bien recibido, según señala ACI Prensa. Su santoral se celebra el 29 de julio.

Otros santos reconocidos por la Iglesia son:

- San Agustín, patrono del amor.

- San José, patrono de la familia.

- Santo Tomás de Aquino, patrono de la educación.

- San Martín de Porres, patrono de los barberos.

- Santa Inés, patrona de las jovencitas.

- Santa Dorotea, patrona de los jardineros.

- Virgen del Carmen, patrona de los conductores.