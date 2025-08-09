Día del Niño 2025: cuándo se festeja en la Argentina y cuál es su origen

La decisión final buscó terminar con las idas y vueltas que generaron incertidumbre. En un primer momento, la CAIJ había propuesto adelantar la fecha al segundo domingo de agosto, con la intención de evitar que la celebración se superpusiera con el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que cae el 17.

Sin embargo, esa propuesta generó posturas encontradas y "tergiversaciones", según la propia entidad, que en un comunicado aclaró que el motivo del cambio no era por "cuestiones económicas".

Ante el debate generado, la entidad que nuclea a las jugueterías decidió dar marcha atrás con el adelantamiento y ratificar la fecha tradicional. "En virtud de las opiniones manifestadas por diversos actores y entidades involucradas, se ha decidido mantener la celebración para el tercer domingo de agosto, que este año será el 17 de agosto", informó la CAIJ en su comunicado oficial.

Incluso, el Gobierno declaró formalmente el tercer domingo del mes de agosto de cada año como el día de celebración de esta fecha, mediante el decreto 562/2025 publicado esta semana. El marco legal argentino reconoce los derechos de los niños y adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de la ONU, y con rango constitucional en el país.

diadelniñoventas.webp El próximo viernes 8 de agosto se realizará La Noche de las Jugueterías, con descuentos tanto en canales físicos, como online.

Para esta edición, la expectativa del sector, según la CAIJ, será mejorar las ventas de 2024. "Las ventas online vienen exhibiendo un incremento del 30% traccionadas por los juguetes de licencia, aunque dicho canal explica el 20% del total de las ventas. Desde la cámara notamos que el consumidor todavía prefiere ser asesorado en una compra programada en los comercios por los especialistas ya que hay un juguete para cada edad e interés de juego", señaló el comunicado.

Cuál es el origen del Día del Niño

El Día del Niño tiene su origen en una iniciativa internacional. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se estableciera en todos los países un “Día Universal del Niño”, con la intención de promover la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y concientizar sobre sus derechos. Cada país podía elegir la fecha que considerara más apropiada.

En la Argentina, comenzó a celebrarse en la década de 1960, a partir del impulso de la CAIJ.