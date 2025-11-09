Lanús: tres mujeres mayores fueron atropelladas cuando cruzaban una avenida

Las víctimas -que tienen 63, 75 y 91 años- fueron trasladadas por el SAME a los hospitales Evita y Narciso López y, pese a las heridas recibidas, están fuera de peligro.

En el video puede apreciarse el paso de un colectivo, al lado de un grupo de peatones que cruzaba la calle. El vehículo dobló y pasó por al lado de las personas con total normalidad. Inmediatamente, un Renault Symbol siguió derecho, aceleró y atropelló a tres mujeres que cruzaban la calle.

Inmediatamente después del accidente, llegó el personal policial de la Comisaría 1° de Lanús y detuvo al conductor del auto, identificado como Ezequiel Eduardo M., de 37 años.

Una de las víctimas fue identificada como Juana V. (73), quien sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, el cual podrían amputarle.

La segunda de las víctimas fue Mirta Silvia AL, de 91 años, presentó una fractura expuesta en la cabeza con posterior pérdida de conocimiento. Por último, la tercera víctima es Teresa Cristina M., de 65 años, quien permanece internada.

Al conductor le realizaron un test de alcoholemia —cuyo resultado aún no trascendió— y quedó detenido por el delito de “lesiones culposas”.