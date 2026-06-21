Día del Padre: cuál es su origen y por qué se festeja este domingo

Dia del Padre celulares moto mejor.jpg El Día del Padre se celebra este domingo 21 de junio en la Argentina y otros países del mundo.

La historia sobre la fecha del Día del Padre en la Argentina

Más allá de que en la actualidad se celebra en junio, durante largos años existió un debate sobre cuál debía ser la fecha oficial en nuestro país.

Al principio, algunos sectores impulsaban que el festejo se realizara el 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín. La propuesta buscaba destacar la figura del Libertador como ejemplo de padre y referente histórico nacional.

Sin embargo, con el correr de los años se impuso la celebración internacional del tercer domingo de junio, que continúa vigente hasta estos días.

Una fecha que da impulso al comercio

Junto con su valor afectivo y familiar, el Día del Padre es una de las jornadas más importantes para el comercio minorista.

Indumentaria, tecnología, perfumería, gastronomía, artículos deportivos y experiencias recreativas suelen ubicarse entre los regalos más elegidos por los argentinos. Por eso, en las semanas previas a la celebración suelen multiplicarse las promociones bancarias, descuentos especiales y planes de financiación.