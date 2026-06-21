Día del Padre: cuál es su origen y por qué se festeja este domingo

La celebración tiene lugar en la Argentina y otros países del mundo. Está relacionada con la propuesta de una mujer estadounidense y busca reconocer el esfuerzo de los padres en la crianza de sus hijos.
Cada tercer domingo de junio se celebra en la Argentina y otros países el Día del Padre, una fecha que con el tiempo se convirtió en una tradición familiar. Su origen se remonta a comienzos del siglo XX y está vinculado con la iniciativa de una mujer que buscó reconocer el esfuerzo y la dedicación de los padres en la crianza de sus hijos.
La celebración surgió en Estados Unidos gracias a Sonora Smart Dodd, que buscó rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart. Él era un veterano de guerra que, tras la muerte de su esposa, asumió solo la crianza de sus seis hijos.
Inspirada por la creación del Día de la Madre, Dodd propuso establecer una jornada dedicada especialmente a los padres. La primera celebración se realizó el 19 de junio de 1910 en Spokane, en el estado de Washington.
Con el paso de los años, la iniciativa fue adquiriendo mayor reconocimiento y se extendió por todo Estados Unidos. Finalmente, en 1972, el presidente Richard Nixon aprobó una ley que estableció oficialmente el tercer domingo de junio como la fecha del Día del Padre en ese país.
Más allá de que en la actualidad se celebra en junio, durante largos años existió un debate sobre cuál debía ser la fecha oficial en nuestro país.
Al principio, algunos sectores impulsaban que el festejo se realizara el 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín. La propuesta buscaba destacar la figura del Libertador como ejemplo de padre y referente histórico nacional.
Sin embargo, con el correr de los años se impuso la celebración internacional del tercer domingo de junio, que continúa vigente hasta estos días.
Junto con su valor afectivo y familiar, el Día del Padre es una de las jornadas más importantes para el comercio minorista.
Indumentaria, tecnología, perfumería, gastronomía, artículos deportivos y experiencias recreativas suelen ubicarse entre los regalos más elegidos por los argentinos. Por eso, en las semanas previas a la celebración suelen multiplicarse las promociones bancarias, descuentos especiales y planes de financiación.
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