Cómo estará el clima en el AMBA en el comienzo del invierno 2026

Se espera una jornada con un cielo nublado y una temperatura mínima de nueve grados. Además hay alerta por viento Zonda y ráfagas de hasta 110 km/h. Cuáles son las recomendaciones del SMN.
Este domingo 21 de junio en que comienza el invierno 2026 se presentará con clima frío y cielo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La temperatura mínima será de nueve grados y la máxima llegará a los 14, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La masa de aire frío polar de origen polar se asentará en el inicio de la semana y provocará un nuevo retroceso en las marcas térmicas. El unes 22 de junio habrá una mínima de ocho grados y una máxima de 13ºC, con cielo parcialmente nublado. Y el martes 23, en tanto, llegará el pico de enfriamiento ambiental, con temperaturas que rondarán entre los ocho y 13 grados.
El invierno 2026 se extenderá hasta el 22 de septiembre, cuando el equinoccio dará paso a la primavera en el hemisferio sur. Con este cambio estacional, especialistas recomiendan tomar precauciones frente a las bajas térmicas y reforzar cuidados en los grupos de riesgo, al tiempo que se espera una temporada con episodios de frío alternados con períodos más moderados.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla y naranja por vientos fuertes para algunas regiones de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. A su vez, rige un aviso por viento Zonda en San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En Jujuy, Salta y el suroeste de San Juan, los vientos del sector oeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lo que puede reducir la velocidad. Y el área de alta cordillera de Catamarca, La Rioja y el noroeste de San Juan se verán afectadas por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, y ráfagas que pueden superar los 110 km/h.
Alerta por vientos fuertes
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.
Alerta por viento Zonda
1. Evitá salir al momento del fenómeno.
2. Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
3. Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Conducí con precaución.
6. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
7. No enciendas fuego.
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