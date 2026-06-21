Cómo estará el clima en el AMBA en el comienzo del invierno 2026

En Jujuy, Salta y el suroeste de San Juan, los vientos del sector oeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lo que puede reducir la velocidad. Y el área de alta cordillera de Catamarca, La Rioja y el noroeste de San Juan se verán afectadas por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, y ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

mapa_alertas (79) El mapa de alertas del SMN para este domingo 21 de junio.

Las recomendaciones del SMN

Alerta por vientos fuertes

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Alerta por viento Zonda

1. Evitá salir al momento del fenómeno.

2. Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

3. Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Conducí con precaución.

6. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

7. No enciendas fuego.