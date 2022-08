Disney Plus logró ser más grande que Netflix

La plataforma Disney + llegó a un total de 221 millones de abonados y anunció una nueva modalidad de ver sus contenidos.

Walt Disney Co. superó a Netflix Inc. en cantidad de abonados por primera vez desde que creo su plataforma de contenidos. El conglomerado de medios estadounidense logró un total de 221 millones de suscriptores de streaming al final del último trimestre y, junto a ello, anunció que lanzará una opción de Disney Plus con publicidad en diciembre.