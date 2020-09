El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad

Las personas bisexuales forman parte del colectivo LGBT (grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y en su día puntualizaron a través de las redes sociales que “ser bisexual no es estar confundido/a o ser indeciso/a, no es una transición hacia la homosexualidad y no significa gustar de todos o ser promiscuo/a; la bisexualidad es una de las orientaciones sexuales”.

Esta fecha fue celebrada por primera vez en 1999 luego de que Michael Page, Gigi Raven Wilbur y Wendy Curry – tres activistas estadounidenses de los derechos bisexuales – se reunieran en la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (ILGA) para discutir por qué las personas bisexuales suelen quedar excluidas de las discusiones y celebraciones.

En palabras de Raven Wilbur, “desde la rebelión de Stonewall, la comunidad gay y lesbiana ha crecido en fuerza y visibilidad”.

“La comunidad bisexual también ha crecido en fuerza, pero en muchos aspectos seguimos siendo invisibles. Yo también he sido condicionada por la sociedad a etiquetar automáticamente a una pareja que camina de la mano como heterosexual o gay, dependiendo del género que percibo en cada persona”, añadió.

Bandera

De 3 colores y diseñada por el activista Michael Page en 1998, así es la bandera de la comunidad bisexual:

bandera.jpg

El color fucsia representa la homosexualidad, la atracción al mismo género; el azul representa la heterosexualidad, la atracción hacia personas del sexo contrario y el violeta que hace referencia a la atracción por ambos géneros.