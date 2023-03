El Batman Solidario de La Plata se despidió con una emotiva carta

Batman-traje.jpg El Batman solidario de La Plata le dedicó un posteo al traje que lo acompañó por una década.

“Querido amigo, me atrevo a llamarte así, ya que creo que después de estos 10 años de permitirme ser vos, dejaste de ser ese personaje de fantasía admirado, para pasar a ser un verdadero amigo”, fue una de las frases con las que inició el superhéroe local su mensaje. “Guardé mi último agradecimiento para vos antes de dejar tu traje, que tan gentil y desinteresadamente me prestaste”, continuó en su relato.

El hombre que estuvo al frente de innumerables acciones solidarias destinadas al Hospital de Niños de La Plata, hace un tiempo atrás había anunciado que se alejaría de su rol solidario en el papel del ‘caballero de la noche’, pero que en su lugar dejaría a un sucesor.

“A partir de ese 2 de Abril de 2013, sentí que Dios no podría haberme elegido mejor manera de canalizar mi lado solidario que no sea mediante tu personificación. A lo largo del camino fui entendiendo todo… que el poder especial que tenía este Batman era el de transformar esos momentos duros y desesperantes en el htal, por momentos de alegría y emoción”, escribió el hombre sobre el cual se desconoce su identidad.

Continuando con su despedida, señaló: “Querido amigo, acabo de ponerme tu traje por última vez y realizar también mi última visita al htal, es hora de devolvértelo con la satisfacción de hacerlo de la manera en que me comprometí el día que asumí vestirlo… Impoluto por manejarme siempre de una manera transparente y honesta con cada peso que se me confió. Pulcro por no haber permitido nunca que se lo ligue a ningún fanatismo ya sea equipo de fútbol, partido político, etc. Intachable por no haber cedido a beneficios personales en nombre del personaje”.

De esta manera, el superhéroe que supo estar presente durante la última década levantando la bandera de la solidaridad, hoy da un paso al costado, esperando que quienes vienen detrás mantengan ese espíritu motivo por el solo interés de ayudar a quien más lo necesita. “Mi último gracias va dirigido a vos mi querido Batman, ha sido para mi un honor y un placer haber vestido tu traje. Un batiabrazo afectuoso”, cerró diciendo el emblemático Batman Solidario de La Plata.