El cirujano que operó a Mavys dijo que tenía "permiso legal"

"No voy a hablar porque tengo que resguardar el secreto médico. Voy a hablar cuando lo requiera la justicia, no en los medios", expresó este viernes el médico. En defensa propia aseguró que "el permiso de operación estética lo dio el representante legal en el país", pero se excusó de dar el nombre.

PintoBarbieri-01.jpg El cirujano Juan Carlos Pintos Barbieri fue asediado por los noteros ante el revuelo de las declaraciones de Mavys Álvarez. Captura de TV.

Todavía la causa se está armando y el cirujano no fue llamado a la Justicia, pero el caso se abrió en el país tras las declaraciones de Mavys en Miami sobre su pesadilla con las drogas y sexo al lado de Maradona, y se puede estar al frente de una nueva caja de pandora en la vida del ídolo, de su entorno, de las autoridades en migraciones por el ingreso "irregular" de la menor de edad al país y ahora podría salpicar al médico.

Tras tres días de guardias periodística en su clínica de Palermo, Pintos Barbieri -en un estado de nerviosismo- primero intentó echar al movilero de América, Gonzalo Vázquez, llamando a la policía y luego por presunto consejo de sus hijos, abogados, desistió y brindó información "off the record" al periodista: "Lo que dijo, básicamente, es que él no va a hablar con la prensa sino que lo hará, siempre y cuando lo llamen, ante la justicia. Admitió que operó a Mavys, que ella tenía 17 años, y que lo hizo porque contaba con un consentimiento", señaló Vázquez.

Sobre quién sería el representante legal de Mavys, ayer comenzó a circular el nombre del doctor Alfredo Cahe, el médico personal de Diego Maradona en aquél entonces.

Dicen que la menor llegó al cirujano por recomendación de Cahe, pero el testimonio del cirujano se contrapone con las declaraciones periodísticas de Mavys, hoy de 36 años: "A mí me presionaron. Ninguno de mis padres firmó una autorización".

Ella llegó al país a los 17 años con "papales flojos" en migraciones y el 9 de noviembre de 2001 fue operada de las lolas; según su abogado en Argentina, Gastón Marano, su defendida "tenía permiso de Fidel Castro para salir de Cuba y se quedó por dos meses producto de una infección tras la operación".

Mavys-Fidel.jpg Aseguran que Mavys tenía el permiso otorgado por Fidel Castro para salir de Cuba. Archivo.

Por otra parte, según el periodista de América, Martín Candalaft, sobre la causa por trata, el martes y miércoles de la semana próxima se presentan todos los abogados del entorno de Maradona (Guillermo Coppola, Carlos Ferro Viera, Gabriel Buono y Omar Suárez) y se empiezan a llamar a todos los testigos" .