El dólar blue alcanza otro récord: cerró a $222,50

En el mercado mayorista, el billete avanzó 15 centavos, a $104,85, y la brecha con el blue saltó a 112,6%. Por su parte, en el segmento minorista, se vendió a un promedio de $111,09, mientras que la versión ahorro o “solidario”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanzó los $182,30.

En tanto, los dólares ligados a la actividad financiera también mantuvieron la tendencia alcista que registraron en las últimas ruedas: el contado con liquidación subió a $234,30 y el Bolsa o MEP, a $222,39.

Frente a este panorama, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en U$S80 millones para cerrar en U$S 38.872 millones. No obstante, la autoridad monetaria acumula un saldo a favor de U$S 64 millones por sus intervenciones en el mercado mayorista en lo que va de enero.

A un día del vencimiento de US$718 millones en concepto de intereses por el acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el riesgo país volvió a avanzar. En esta nueva rueda financiera, el índice elaborado por el JP Morgan trepó 19 unidades (+1%) y se posicionó en los 1906 puntos básicos. En 2022, la suba acumulada hasta el momento es de 209 puntos (+12,3%).