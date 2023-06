El drama de conseguir turnos médicos en obras sociales y prepagas

“Me pasa mucho con la pediatra de cabecera de mi hijo más chico. Si no busco turno el primer día hábil del mes y por la mañana, no lo encuentro”, describe Alejandra a Popular. Ese tipo de situaciones se repiten en miles de afiliados de obras sociales o medicina prepaga. Cada uno de ellos ve complicado su acceso a la atención, suma demoras en los turnos y aumenta su gasto de bolsillo. Y ese combo tiene un disparador: hasta un 15% de los profesionales renuncia a las cartillas de prestadores, debido a la crisis estructural del sistema sanitario.

Así lo advierte un informe de las entidades agrupadas en la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). “Los honorarios que nos pagan son escasos y, para colmo, se abonan tarde. Puede ser a 60, 90 o, incluso, 120 días. Y todo esto, en medio de la inflación”, explica Jorge Iapichino, secretario de Hacienda de la institución. “Este proceso –agrega- comenzó en los últimos meses de 2022 y se incrementó en lo que va de este año. Los médicos que se retiran de las cartillas empiezan a cobrar la consulta particular”.

Cuáles son las áreas más comprometidas para conseguir turnos médicos

Según confiaron fuentes del sector a Popular, una de las principales empresas de medicina privada paga la hora médica entre $1.800 y $2.000, cuando los profesionales consideran que deberían recibir -como mínimo- entre $5.000 y $6.000. Esa es una de las razones por la que renuncian a las cartillas, lo que compromete diversas áreas del sistema sanitario, entre ellas pediatría, clínica médica y salud mental (psicología y psiquiatría).

Además, está disminuyendo la cantidad de residentes. "En la mayoría de los casos quedan vacantes, cuando antes pasaba todo lo contrario. Había un cupo y quedaba fuera un número importante de médicos. Ahora hay especialidades donde ni se presentan", alerta Iapichino.

Al igual que Alejandra Genero, Sergio Rossi también tiene complicaciones cada vez que necesita conseguir turno para la pediatra de su hijo de cuatro años. Y a eso se le suma la búsqueda de especialistas en terapias para el niño, que padece trastorno del espectro autista. “Hay poca disponibilidad y, para colmo, la prepaga les abona a los tres meses. Muchas veces me piden si puedo darles antes el dinero de mi bolsillo y, después, me lo reintegran. De esa manera, me aseguro que lo atiendan y haya continuidad en los tratamientos”, cuenta a Popular.

Florencia Cáceres, maestra de la zona oeste del Conurbano, suma otro dato en este panorama de dificultades. "Al principio, la obra social no me cobraba los estudios de laboratorio. Hace unos días llevé a mi hija a la guardia de una clínica en Morón, la doctora le pidió una serie de análisis de sangre y me cobraron 2.000 pesos. Ya me habían dicho que, si no tenía esa plata, no le hacían los estudios", recuerda.

El área de pediatría, tal como se dijo, es una de las más comprometidas en el sistema sanitario argentino. “En 2021 y 2022, el 30% de las vacantes de las residencias de esta especialidad quedaron descubiertas en todo el país. Este año, todavía no se tomó el examen, pero ya cerró la inscripción. Y el número de anotados sólo cubre el 50% de las vacantes. Nosotros plantemos que. entre los próximos cinco y diez años, el país va a enfrentar una grave crisis de salud pública y privada por la falta de pediatras”, asegura Pablo Moreno, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

“Que un pediatra esté atendiendo implica de seis a ocho años de estudio en la carrera de Medicina, y después otros cuatro años de residencia en la especialidad. Es una inversión de tiempo en formación que oscila de diez a 12 años. Que esa persona esté trabajando en un escenario con alta carga laboral e inestabilidad en los empleos hace que los médicos más jóvenes no elijan pediatría”, agrega Moreno al ser consultado por Popular.

turnos.jpg La pediatría es una de las áreas más comprometidas ante la renuncia de especialistas a las cartillas.

Por el lado de la psiquiatría, el crecimiento en la renuncia de los profesionales a las cartillas se produce en el período de la post pandemia. “Los consultorios están explotados y hay mucha demora en los turnos. Recibimos gran cantidad de consultas por depresión, incluso de pacientes que estaban estabilizados desde hacía muchos años”, señala Isabel Masso, psiquiatra de amplia trayectoria y secretaria gremial de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA). Y por el lado de la pediatría, ocurre en el pico de internaciones por bronquiolitis.

"Existen demoras en la atención en guardias y dificultades para conseguir turnos en consultas programadas. Y hay un escenario que la gente no ve: ese pediatra que está atendiendo en la guardia, también está controlando a los pacientes que quedan ahí porque no hay camas para internarlos. Muchos pediatras ponen el hombro para que el sistema funcione y no son reconocidos. Es una minoría silenciada", destaca Moreno.

Al cabo, Iapichino lamenta las complicaciones que atraviesan los afiliados para acceder a la atención médica y los bajos honorarios que perciben sus colegas. "Hubo una pandemia con un sistema de salud poco robusto. Y nosotros pensábamos que de ahí salíamos más robustecidos, más fuertes. Imaginábamos que iba a haber un reconocimiento, pero el sistema sanitario está peor que antes. Cada vez va a haber más conflictos”, concluye.