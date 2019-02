El estilo de vida es el nuevo elixir de juventud

Los paradigmas estéticos parecen haber cambiado en los últimos años y hoy ya no se tiene tan en cuenta el estar "joven y hermoso"

"Young and Beautiful”, la canción interpretada por Lana del Rey para la película The great Gatsby, cosechó nominaciones a premios internacionales y batió récords en los rankings de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El tema plantea un dilema eterno “¿me seguirás amando cuando no sea más joven y hermosa?” Pero a no desesperar porque, por suerte, los paradigmas estéticos son cada vez más inclusivos y hoy el concepto de juventud se re-significó asociándose a valores que trascienden la imagen, como la vitalidad y la plenitud.