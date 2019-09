El presidente de la UIA calificó al Gobierno como "una desilusión"

El líder de la asociación gremial empresaria enfatizó que en el país existe "un problema político, no económico", y que "la coyuntura económica es muy mala", a tal punto que "hay una desconfianza atroz y no sólo de la gente de afuera, también de la gente de adentro, los argentinos, que no le tienen confianza a su propio país".



De esta forma, consideró: "Se van a tener que volver a abrir las paritarias. El poder adquisitivo ha caído muchísimo y tenemos que empezar a crecer y ver cómo recomponemos los salarios".

Según el directivo, "las empresas no pueden funcionar porque no tienen flujo de caja o bien, por altas tasas, que no le permiten financiarse. "No podemos seguir con ésto, ya lleva mucho tiempo", advirtió.

"Por eso, hay que empezar a tener un país con previsibilidad. La Argentina tiene potencial para recomponerse", enfatizó en diálogo con radio La Red.

A su criterio, "creo que el Gobierno se dio cuenta de esta situación después de las PASO; que fueron un palazo" para el oficialismo.

"Hay que dejar pasar el tiempo para que tengamos una perspectiva de lo que pasa hoy. El Gobierno trató de hacer muchas cosas desde lo institucional, pero en lo económico se encerró mucho. Entonces, no tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad. Siento desilusión", completó.