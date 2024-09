El secreto de los triunfadores/ Por Antonio Las Heras

Estamos convencidos que lo que popularmente se denomina “suerte”, como sinónimo de azar o casualidad, no existe. Siempre hay una razón (o un conjunto enhebrado de éstas) que hace que algo suceda de una manera y no de otra. Aunque, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones la persona que atribuye los hechos a la “mala o buena suerte” ignora de la existencia de esos otros factores. Por algo hay un antiguo refrán que dice: “La suerte llama a la puerta de quien está preparado.”

Hoy más que nunca antes, es necesario reprogramar de continuo nuestro psiquismo haciéndolo capaz de resolver problemas nuevos antes que éstos surjan. Adaptando el refrán antes citado, diremos que tenemos la certeza de que la suerte llama únicamente a la puerta de quien tiene su mente debidamente entrenada.

Es lo mismo que cuando se quiere justificar los fracasos reiterados por la aparición de situaciones negativas o adversas. Nosotros sabemos que todo negativismo tiene algún aspecto positivo que merece rescatarse, pero sólo una persona que sepa usar su inteligencia, de la manera adecuada, encontrará ese lado.

Triunfar en la vida no es patrimonio de unos pocos elegidos. Cualquiera está en condiciones de lograrlo si decide ejercitar su mente para que, frente a toda situación nueva, adversa o inesperada, encuentre –a través del desarrollo de su imaginación – la manera conveniente para resolver lo imprevisto.

Hablan los triunfadores

Las declaraciones de los triunfadores más conocidos de este momento son ejemplos concretos.

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más adinerados del mundo que, en su juventud era, apenas, un muchacho con fantasías de triunfo, sostiene: “El punto clave para el éxito es que debemos disfrutar lo que hacemos cada día. Para mí eso es trabajar con gente muy inteligente, trabajar en problemas nuevos y cada vez que pensamos en que hemos logrado algún éxito tratamos de no dar demasiadas vueltas en eso porque eleva el ego y distrae.”

Ted Turner, multimillonario, creador de la cadena noticiosa de televisión por cable CNN y ex marido de Jane Fonda, explica con entusiasmo que “lo que te hace tener éxito en la vida te hace tener éxito en los negocios, porque ambas cosas son similares”.

Su receta preferida es: “Si uno quiere tener un gran éxito, debe hacer algo que no se haya hecho antes”. Y nos transmite su fórmula: “Para ser exitoso uno no tiene que tener miedo, no hay que bajar los brazos nunca. Hay que tener claro cuando se debe resistir y en qué momento es necesario retirarse; o bien directamente huir. Para llegar al éxito no hay que aceptar un no como respuesta. Si uno tiene una idea y en el corazón siente la certeza de que funciona, entonces hay que seguir para adelante”.

Robert Cooper, director de Advanced Excellence Systems aclara: “Casi todos enfocamos nuestro tiempo en resolver debilidades pero esto no sirve. Necesitamos identificar y administrar las debilidades sacándolas del camino y dedicar nuestro tiempo a identificar y desarrollar talentos y pasiones y fortalezas en nosotros y en los demás”.

Tom Peters, especialista en liderazgo, cuyos libros son lectura necesaria para personas de todo Occidente que buscan el éxito en sus tareas, también hace sus aportes: “El problema no es cómo tener nuevas ideas en la mente sino como deshacerse de las ideas viejas. En los próximos veinte años vamos a tener que crear un mundo totalmente nuevo. Todos nosotros vamos a tener que transformar el trabajo que hacemos. El 90% de los trabajos empresarios como los conocemos hoy o van a desaparecer o van a reinventarse totalmente dentro de diez años.”

Para finalizar, rescatamos un pensamiento del filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson (1803/1888) quien, en una sola frase, nos trae un aspecto clave para lograr la concreción de proyectos: “La confianza en uno mismo, es el primer secreto del éxito.”

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. “Atrévete a vivir en plenitud”, es su más reciente libro. www.antoniolasheras.com