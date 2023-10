Encontraron a la adolescente de 14 años desaparecida en Caballito

Según las fuentes policiales, la menor fue encontrada sana y salva en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Longchamps. Se investiga si Isabella se habría ido con un joven que conoció a través de Instagram.

Isabella.jpg

El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 35, a cargo de Paula Asaro, quien en las últimas horas inició el protocolo de búsqueda de la menor. Según indicaron las fuentes policiales, se investigó si la menor se habría ido con un joven que conoció a través de Instagram.

Gracias a esa pista, se encontró a la menor. “Se buscó el teléfono del chico y a través de Mercado Pago se detectó su dirección”, afirmó una fuente clave en el caso.

Alicia, la madre de Isabella, en relación con el supuesto joven que se encontró con su hija comentó: “Ella me había mencionado en algún momento a este chico, que era un conocido en Instagram. Y me acuerdo de que una vez trató de contactarse con él y que se iban a ver. Y yo le dije que la acompañaba, y al final lo cancelaron. No tengo referencias”.

La noticia de la desaparición de Isabella comenzó a circular en los grupos de Facebook de los barrios Caballito y Almagro, donde los vecinos se unieron para compartir fotos e imágenes de la menor, solicitando con urgencia la búsqueda de su paradero.

El origen del caso

En el día de ayer, Alicia denunció en la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad que había perdido el contacto con su hija, de 14 años, de nombre Isabella.

La denunciante contó que su hija no regresó del colegio, ubicado en Senillosa al 500, en Caballito, y que le había dicho que estaba en una reunión con compañeros de aula, por lo cual habían acordado pasarla a buscar a las 19, en Senillosa y la avenida Juan Bautista Alberdi, pero no estaba.

De acuerdo a la madre, por información recabada, la menor se habría retirado acompañada de un masculino, que no sería alumno del lugar y a quien habría conocido por la red social Instagram.