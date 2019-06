Pero no sólo es la falta de luz lo que sufren los vecinos, sino la inseguridad en carne propia (hubo registros de varios comercios y casas robadas), el miedo a dormir por la noche, la falta de agua, cerca de 1.000 millones de pérdidas en comercios y viviendas y, sobre todo, la bronca ante la falta de información: dijeron que la luz volvía hoy, pero ahora el plazo es mañana a la noche.

“La situación ya es angustiante. Desde el sábado a la noche no tenemos luz y no hay ni miras de que vuelva hoy. No tuvimos noticias, ni del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), ni de Edelap, ni del gobierno municipal”, dijo en diálogo con POPULAR Gastón Quintana, vecino de la localidad de Gorina. “Tuve que tirar todo lo que tenía en la heladera, prácticamente estamos viviendo con lo que compramos en el día”, detalló.

Hoy, la única posibilidad de transitar los días con un poco de dignidad es contar con un grupo electrógeno. Pero el gasto que esto implica es prácticamente insostenible: alrededor de $2000 por día.

“El problema es a la noche: no tenemos luz en la calle y enfrente tenemos un descampado que supera las seis hectáreas, que, lógicamente, no tiene ningún tipo de iluminación. Esto es la boca del lobo, no ves a una persona a tres metros”, sostuvo con total indignación Quintana.

En este marco relató que tanto a él como a sus hijos les cuesta dormir por la noche. “No dormimos pensando que pueden entrar ladrones. A veces escuchamos un ruido, pero si salís no sabés a dónde mirar, vivimos encerrados hace cuatro días. No pasa la patrulla policial; es angustiante porque no nos dicen ni cuándo ni cómo va a volver la luz. Nos sentimos muy solos”, relató, y añadió: “No quedan dudas de a dónde llegó la luz, porque en la casa del intendente hubo desde el primer momento, nunca se quedaron sin luz”.

La empresa prestataria, Edelap, asegura que todas las zonas afectadas por el enorme apagón ya reciben energía en “forma intermitente”. Sin embargo, no es el caso de Damián Chirusi, vecino de Villa Elisa. “Si salimos a la calle vemos que hay gente trabajando y generadores, pero acá no llegó nada. Estamos viviendo a las penurias de no tener luz ni agua”, dijo a POPULAR.

“La heladera está vacía, tuvimos que tirar absolutamente todo lo que teníamos porque se echó a perder. A cuatro días de no tener luz, la heladera ya es prácticamente un mueble. Hubo robos, sobre todo en el barrio El Rincón. A la delegada municipal, incluso, le atacaron la casa a piedrazos. Esto es insostenible”, agregó.

“Nos turnamos para ir a trabajar, para no dejar la casa sola”

De acuerdo a la empresa, el apagón se debió a una falla que se produjo en un cable de alimentación de alta tensión ubicado en Camino Centenario y 476. Julieta, vecina de Gorina, se describe como “del rubro” y da una explicación sencilla de lo que pasó. “Me enteré la falla algunas horas después. Fue en un cable de alta tensión de 132 mil voltios que alimenta la subestación de City Bell. Soy del rubro y me dí cuenta que reparar la falla iba a llevar muchísimo tiempo. Los cables de alta tensión no se unen como cuando arreglamos una lamparita; es una técnica muy artesanal, muy precisa, delicada y hay poca gente especializada en hacerlo”, explicó a POPULAR.

En este marco, detalló: “Evidentemente la empresa estaba trabajando al límite y no en las condiciones de back up de reserva que se requieren. Mínimamente se necesitan dos cables que alimenten la subestación; el que falló es uno muy viejo que venía perdiendo aceite, que es el que funciona como aislante y refrigante. Esto significa que la empresa sabía perfectamente que un fallo así era muy probable y que iba a dejar a toda la zona norte sin luz. Eso es totalmente inadmisible”.

Puntualmente, sostuvo que son alrededor de ocho cuadras las que hasta el miércoles al mediodía seguían sin luz en el barrio de Gorina. “La cosa es difícil, al principio uno piensa que ya va a volver. Todo se complica, estas casas dependen mucho de la electricidad, incluso la calefacción”, aseguró y agregó: “Con mi marido nos turnamos para ir a trabajar, para no dejar la casa sola. La seguridad es un tema importante, las alarmas no funcionan porque se descargan las baterías, de noche abrís el portón y da miedo, con los vecinos nos avisamos, estamos comunicados, pero es imposible. A las cinco de la tarde ya es de noche y no se puede hacer nada”.

“Pagamos las tarifas más caras de la historia y eso evidentemente va al bolsillo de unos pocos. Se quejaban de la gestión anterior, pero en esta no solo no se mejoró la calidad de servicio, sino que se aumenta la tarifa y todo se deteriora”, concluyó.

El accionar de la municipalidad y la denuncia por “estragos”

La Municipalidad de La Plata, de la mano del intendente Julio Garro, pedirá de manera oficial la quita de la concesión del servicio a Edelap. “Todavía no ha sido conectado el famoso cable que está en reparación”, dijo con resignación el mandatario.

El funcionario detalló que desde la comuna ya realizaron la denuncia por estrago culposo contra la firma y contra cualquiera que pueda tener vinculación y fue concluyente: “El responsable por el corte es sin ninguna duda Edelap: el municipio de La Plata paga un servicio para tener luz, y yo soy un vecino más".

"EDELAP S.A., como sujeto activo, ha provocado un estrago en virtud de un comportamiento negligente y por la inobservancia de los reglamentos que establecen sus obligaciones como empresa distribuidora del servicio eléctrico, no brindando un servicio de elevada calidad y ocasionando el peligro común para los bienes y vidas de más de 15.000 usuarios y habitantes de la ciudad de La Plata, como para la seguridad pública", dice la denuncia penal.