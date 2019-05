Envenenaron y mataron al perro guía de un niño con síndrome de Down

Este miércoles, cuando Martín despertó se dispuso a alimentar a su fiel compañero pero no lo encontró. Cuando preguntó sobre el paradero de su amigo, sus padres no supieron cómo responder.

"El daño que le hiciste envenenando a este perrito, no tenés idea. Él era su cuidador, su guía, su todo", expresó Yesica, la hermana de Martín, en el posteo. "Mi hermanito lo busca, pero no tenemos corazón para decirle el daño que hiciste, no lo va a entender", agregó.

“A las personas que lo envenenaron, no pensaron en las consecuencias? No pensaron que mi hermanito podía llegar a tocar o comer lo que le tiraron al pobre animal? no tienen una idea del daño que causaron, todos lo queríamos, pero para Martín era su perro mimado lo crió de chiquito, era su compañero, su amigo, él lo busca y pregunta por él”, dice parte del escrito.

La familia sospecha que pudo haber sido un vecino quien envenenó al animal. Por estas horas, se encuentran en la búsqueda de un nuevo perro guía para que Martín pueda seguir su vida con normalidad y aliviar su tristeza.

"Fido" convivía con Martín desde los cinco años cuando empezó a ir a la escuela Los Manantiales, en Caucete, y las maestras se lo regalaron.