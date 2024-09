Es carnicero, brinda consejos a la hora de comprar y causa furor en las redes sociales / Por Esteban Fraboschi

Marito Laurens puede decir que fue más allá esa definición publicada por la Real Academia Española. Casi 1.500.000 seguidores en Instagram y 1.300.000 en Tik Tok lo destacan como una cara conocida en esa ocupación a la que llegó de la mano de su padre. "Cuando edito y subo un video, soy yo. Cuando le respondo a la gente, soy yo, no tengo alguien que se encargue de hacerlo. Es decir, no hago un personaje y eso también suma puntos", cuenta el influencer, que desde las redes sociales comparte recomendaciones de cortes y ofrece claves para saber qué conviene por precio, calidad y gusto.

Esta historia tuvo un comienzo. Un comienzo que se viralizó hace cuatro años. Y así lo cuenta Laurens en una entrevista con Popular: "Siempre hacía videos, pero nunca los subía. Hasta que un día publiqué uno donde mostraba cómo deshuesar una alita de pollo en casa, algo que en los restaurantes te lo cobran carísimo, y ahí explotó en las redes. De ahí en más, pensé qué podía hacer para ayudar a la gente. Escuchaba que le vendían carne o pollo en mal estado, con olor, y se quejaban de los aumentos. Mucho no me meto con los precios de los demás, pero sí con lo que pasa detrás del mostrador y los chanchullos. Aquello que algunos carniceros no quieren que se sepa. Y eso lo fui plasmando, por decirlo de alguna manera, en videos educativos para la gente".

-¿Cómo se te ocurre el contenido que publicás en tus redes sociales? ¿Es algo que planificás o surge en el momento?

-No, eso surge en el momento. Digo, “ah, esto lo puedo hacer video”, lo edito y lo subo. Trato de ser original. Los videos son creaciones mías, no se los robo a nadie. Y de la manera en que me muestro, es la manera que soy. Algunos me dicen que soy famoso, porque hay gente que me saluda cuando me cruza o me saca fotos, pero no lo veo así. Soy un simple carnicero que trata de ayudar a los que no saben comprar.

-¿Y cuáles son, justamente, los consejos básicos que das a la hora de ir a comprar a una carnicería?

-Siempre hay que tratar de prestar atención. No es cuestión de ir con el celular y ponerse a pavear. Uno tiene que estar atento a los cortes, porque no son todos iguales. Por eso, siempre los enseño en las redes sociales y explico para qué sirven. O le aconsejo a la gente que tenga cuidado con el pollo, porque es algo tan sensible que se lastima rápido y debe contener mucho frío. También hay que fijarse que la balanza esté en cero. Trato de concientizar a mi público para que sepa cuándo comprar, qué comprar y cuide su dinero.

-Antes decías que en tus videos también subís los chanchullos que algunos carniceros no quieren que se sepan. ¿De qué manera reaccionan?

-No contesto los malos comentarios, porque trato de enfocarme en lo que le sirve a la gente. En las redes podés encontrarte de todo. Hay gente que te quiere y gente que no. Cuando empecé con los videos, me decían que era un muerto de hambre o vendía muy poco. Tenés que estar muy centrado para no responderles. Hay un montón de carniceros que me quieren, porque no conocían algunos cortes y está bueno ayudarlos. Tenés carniceros que trabajan como yo y les encanta lo que hago. Y también están aquellos que se ven obligados, a través de sus patrones, a hacer las cosas con las que no estoy de acuerdo, como poner el pollo en agua oxigenada o vinagre para sacarle el mal olor. Pero les pagan por eso y tienen que hacerlo igual.

-Con casi 20 años de experiencia en el mundo de las carnicerías, ¿lo sentís como una profesión o ya es más una vocación para vos?

-No, yo no creo que sea una vocación, ni una profesión. Me gusta la atención al público y eso impacta mucho. Porque atiendo a la gente de otra manera. Yo arranqué a los 17 años, después de terminar el secundario, y con 36 puedo decir que el comercio es muy esclavo. Acá no tenés feriados, ni fines de semana, porque son los días en que más se trabaja.

Al mirar por la línea de tiempo de su vida, Marito Laurens recuerda que el primer empleo fue en una carnicería que su padre había puesto en un supermercado chino. "Hoy, gracias al trabajo y la ayuda de los matarifes, tengo mi local propio en El Palomar. Y por las colaboraciones con otros tiktokers o cantantes se fueron abriendo otras puertas", asegura.

-¿Una de esas puertas es crear una escuela para carniceros?

-Sí, el proyecto va muy avanzando y calculo que la apertura será el próximo año en Ituzaingó. La idea es enseñar a cortar pollo para darle a la gente el recurso de una salida laboral. Para tener una pollería en su casa, uno necesita un freezer, la balanza y puede vender, por ejemplo, pollo y milanesas. Eso deja mucha más plata que una carnicería. Ese será el objetivo principal de la escuela. En un mes se puede aprender mucho.

-Y también se te abrieron las puertas de la televisión en Cocineros Argentinos...

-Ellos me venían viendo desde hacía rato por las redes sociales, porque les gustaban mis videos. Me invitaron una vez al programa y, después, me propusieron ser parte del elenco. Les dije que sí y que sólo podía ir una vez por semana, porque tengo un negocio y no quiero descuidarlo. El ambiente laboral es muy bueno, hablamos y me incluyen mucho. Básicamente, es lo que yo hago en los reels y lo llevamos a la tele, porque es otro tipo de público.

-En definitiva, ¿cuál es la recomendación al comprar carne para hacer un asado?

-No regalarse. Tené en cuenta que si vas a pagar algo muy barato y contiene muchísima grasa y desperdicio, no estás pagando nada barato. Lo barato, como suele decirse, siempre sale caro.