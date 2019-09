Facundo Manes y "la revolución del conocimiento" para el país

Frente a más de 300 personas que colmaron el auditorio del nuevo Centro Cites Ineco y otras tantas que siguieron la charla por una transmisión online, Manes habló de "transitar el camino clave que eligieron los países que lograron un crecimiento sostenido, es decir invertir en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes sólidos entre conocimiento y producción".

De la disertación participaron figuras de distintos ámbitos como el economista Martín Redrado; el investigador principal del CONICET Fernando Stefani; el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid; el reconocido ex futbolista y actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón; la bióloga y Doctora en educación, Melina Furman; la periodista Luciana Vázquez; y el escritor Mateo Niro.

"Ningún plan económico ni proyecto de país puede ser viable con el nivel de división que tenemos. Por eso convoqué a gente que admiro y viene de diferentes áreas. De esta crisis se sale entre todos y con un propósito común", sostuvo el prestigioso médico.

"Cada uno de los invitados representa a un área del conocimiento: nutrir bien a los chicos; asegurar salud y educación de calidad para todos; invertir en ciencia y vincular la investigación con la producción; tener instituciones transparentes y confiables; mejorar la infraestructura; cuidar el medio ambiente; y luchar por la igualdad de oportunidades sin importar género o clase social", aseveró.

El también presidente de la Fundación INECO consideró que "somos un país deprimido que necesita desesperadamente de un nuevo clima de época, de un propósito que nos una de cara al futuro", por lo que postuló "un acuerdo político que nos estabilice, basado en una visión y un plan estratégico para lograr así un sendero de desarrollo sostenido 'y posible' que permita el bienestar de la población".

"A lo largo de nuestra historia dimos volantazos bruscos entre una política y otra, sufrimos vaivenes económicos y crisis de todo tipo. Sin embargo, todavía nos falta transitar el camino clave que eligieron los países que lograron un crecimiento sostenido: invertir en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes sólidos entre conocimiento y producción. Seguimos concentrados en la gestión económica de corto plazo, cuando lo que en verdad necesitamos es un plan que privilegie la generación de bienes diferenciados", aseveró Manes.

Por otra parte, hizo alusión a que ayer fue el Día del Maestro y realzó la figura de Domingo Faustino Sarmiento: "Nuestro país se construyó en base a la Ley 1.420 de educación común, gratuita y obligatoria. La educación pública nos iguala. Y hoy necesitamos una nueva ley así para fundar la Argentina, porque la generación de conocimiento y su aplicación son los factores más importantes".

Para eso, Manes exigió la participación de los líderes políticos. "Sarmiento y Avellaneda no se podían ver con Roca. Pero cuando Roca fue Presidente los convocó y uno aceptó ser ministro de Educación, con el otro de rector de la Universidad Nacional. Eran líderes que valoraban la educación. Imaginen eso hoy en la Argentina...", sentenció.

En tanto, el ex director del BCRA, Martín Redrado, consideró que "la Argentina necesita un programa económico, social e institucional a largo plazo" y resaltó que "se debe invertir más y mejor, porque hoy la inversión en niñez representa 16 puntos del PBI", mientras propuso: "Para poder crecer al 3,5 anual en 10 años hay que aumentar a 21 puntos".

Schmid, planteó desde su rol de dirigente sindical de "una formación permanente, porque las habilidades que tenemos hoy, mañana serán viejas", mientras descartó una eventual pérdida de empleos por las nuevas tecnologías: "Sería suicida si todos, sobre todo el sindicalismo, entramos al siglo XXI con herramientas del siglo pasado".

Por su parte, el científico Fernando Stefani expresó: "Venimos acumulando retraso científico, tecnológico y productivo desde hace mucho. Estamos muy estancados, no somos un país en desarrollo. La única manera de generar crecimiento económico sustentable en el tiempo es a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ese tiene que ser nuestro camino, como en los años 50 cuando el Conicet dominaba gran parte de la energía de punta del planeta".

A su turno, Furman, experta en Educación, explicó que "según una encuesta de Unicef, la mayor parte de los chicos que dejan la escuela es porque no le encuentran sentido", por lo que insistió en la importancia de "trabajar con la primera infancia: es la mejor inversión de un país, con nutrición y educación, porque tiene efectos directos en posibilidades de vida, en las familias que arman y los trabajos que consiguen".

Finalmente, Verón habló desde su rol en Estudiantes de La Plata y de su lema "El que no estudia, no juega", que busca que los chicos de las divisiones juveniles no dejen la escuela. "Tenemos 350 chicos y sólo el 1% llega a ser jugador de fútbol . El resto queda en el camino y la idea es que esto les deje algo más", relató, aunque confió que "muchos toman varios trenes y colectivos, vienen sin desayunar y comen acá, después entrenan, entonces si les exigimos como un colegio normal, se cansan y se van".