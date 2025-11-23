Milei celebró en redes la alta ocupación turística del fin de semana largo

Uno de los mensajes que Milei compartió fue el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien informó que 158.775 turistas visitaron Mar del Plata en los últimos cuatro días. “A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió el jefe comunal, alineado con La Libertad Avanza.

Las cifras fueron confirmadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que subrayó que la cantidad de visitantes significó un incremento del 37,9% respecto al mismo fin de semana largo del año pasado. La diferencia, además, se vio favorecida por la extensión de la actual fecha, que ofreció cuatro días de descanso en lugar de tres.

La ocupación hotelera promedio en Mar del Plata llegó al 75%, un nivel que se sostuvo desde el viernes y que superó las previsiones iniciales de los operadores turísticos. Hoteles, restaurantes, comercios y balnearios trabajaron con una afluencia superior a la de otros fines de semana del año, en un contexto de expectativas moderadas luego de varios meses con movimiento por debajo del promedio histórico. “Sorprendió, vino más gente de lo que esperábamos. Sumar un día más efectivamente ayudó”, señaló un empresario gastronómico.

Movimiento en las calles

El movimiento también se evidenció en las calles. Hubo numerosa presencia de familias, grupos de jóvenes y turistas que recorrieron la Rambla, pasearon por las ferias, visitaron el puerto y recorrieron los centros comerciales. El clima, aunque fresco, aportó jornadas soleadas que impulsaron las salidas al aire libre. El sábado fue el día de mayor actividad, con miles de personas distribuidas a lo largo de la costa. A la tarde, el movimiento se trasladó a zonas como el Paseo Aldrey, Güemes y el microcentro, que estuvieron colmados durante gran parte del fin de semana. El buen pronóstico -sin lluvias y con temperaturas por encima de los 20 grados este domingo- funcionó como un incentivo clave para quienes decidían a último momento.

Milei también retuiteó publicaciones del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, quien destacó que Tandil alcanzó el 100% de ocupación hotelera. El funcionario se reunió con el intendente Miguel Lunghi y celebró que la ciudad viviera “un fin de semana con ocupación plena”, felicitando el trabajo del municipio y del sector privado.

Scioli presente en la Costa

En otro mensaje replicado por el Presidente, Scioli señaló que Pinamar y Cariló estuvieron “a pleno”, con niveles de ocupación del 94% y 98% respectivamente. “En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad, con playas y espacios colmados de gente”, publicó. Además, recordó que en octubre se realizó un encuentro con más de 60 referentes públicos y privados para coordinar acciones de cara a la temporada de verano, incluyendo financiamiento, promoción y conectividad.

Para los operadores turísticos, este fin de semana largo marcó un punto de inflexión tras varios meses de incertidumbre. En Mar del Plata, donde la temporada de verano sigue siendo una incógnita en términos de consumo y nivel de reservas, el balance dejó un escenario más alentador. Con la llegada del calor y a menos de un mes del inicio formal del verano, las expectativas crecieron.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional cerró el fin de semana con una máxima prevista de 25 grados y un flujo sostenido de visitantes emprendiendo el regreso. Para quienes permanecen en la ciudad, el clima seguirá acompañando con temperaturas entre 26 y 27 grados durante toda la semana, una antesala propicia para lo que viene.

Aunque el verano aún plantea desafíos, el movimiento registrado en estos cuatro días dejó un mensaje claro para los destinos turísticos bonaerenses: la demanda sigue vigente y la temporada podría encontrar un piso más alto del que se proyectaba semanas atrás.