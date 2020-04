La familia, oriunda del barrio Ricardo Rojas, viajó por una semana a Capilla del Monte. Todo comenzó el 13 de marzo, día en el que partieron en tren hacia la provincia de Córdoba. Habían solicitado permiso en las escuelas de los chicos. El marido, empleado de vigilancia, utilizó sus vacaciones anuales en la empresa de seguridad, prepararon las valijas y salieron con destino a las sierras donde estarían hasta el 22 de ese mismo mes, cuando el tren los habría de regresar a Retiro.

Pero en medio del viaje se vieron sorprendidos por la medida del aislamiento social obligatorio y la cancelación de todos los medios de transporte.

Victoria Verón, la madre de los seis chicos, se refirió al mal momento que está viviendo junto a familia y contó: "El tema es que económicamente ya nos estamos quedando sin dinero y sin recursos. Nadie nos da un respuesta de cuándo podemos regresar. Ahora se extendió nuevamente la cuarentena y seguimos sin respuesta".

"El 20 se decretó la cuarentena. Nos quedamos sin tren y sin micros. Nos devolvieron el dinero de los pasajes del tres, que fue lo más barato que conseguimos porque somos muchos. No dijeron que el 31 podríamos tener trenes, pero ahora esto se extendió hasta el 12 de abril. Ya no tenemos plata para sostenernos. Es imposible estar con los chicos. No podemos volver y estamos muy asustados", explicó victoria al diario Varela al Día.

Victoria relató su situación en la página de Facebook #VolverAcasa ARGENTINOS VARADOS EN EL PAÍS, que aglutina a turistas varados en el interior por diferentes motivos. Son ciudadanos que no pueden acceder a transportes para regresar, por lo que piden ayuda al igual que los argentinos que están varados en el exterior por la pandemia del coronavirus.